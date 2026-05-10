Anche il petrolio di Tempa Rossa per alimentare il genocidio israeliano

A svelarlo è stata la puntata di questa sera di Report. C’è anche il petrolio estratto in terra lucana, a Tempa Rossa, che attraverso il terminale dell’ENI al porto di Taranto, raggiunge Israele in favore di una azienda che ha l’appalto di fornitura dell’IDF. Secondo la ricerca di Greenpeace, realizzata insieme a Report, l’export di combustibili fossili dall’Italia a Israele durante la guerra a Gaza è stato molto intenso: “Abbiamo tracciato le spedizioni delle navi dirette a Israele dal 2024 al 2026.

In tre casi i carichi partono dal molo di Taranto di Eni, che funge solo da terminalista. Le tre operazioni commerciali, infatti, riguardano greggio proveniente dal Centro Olio “Tempa Rossa”, giacimento petrolifero situato nel cuore della Basilicata e gestito dai francesi di TotalEnergies Italia, da Shell Italia e da Mitsui.

Total ci informa a sua volta che “nessuna delle tre navi menzionate stava trasportando greggio della società” e la casa madre Shell non ci ha fornito risposta.

La nave Minerva Joy si dirige verso Israele ma spegne il rilevatore a AIS a 127 miglia dalla costa facendo perdere le tracce ma ricompare sotto diverso nome ad Ashkelon in Israele. Lo schema si ripete il 29 novembre con la nave Seavalour.” QUI VIDEO: https://www.facebook.com/reel/1312905267626153.

Sulla pagina social di Report, dopo la messa in onda della puntata si riferisce che: “In riferimento alle tre spedizioni di petrolio diretto in Israele dall’Italia, partite dal molo di Taranto di Eni e raccontate nel servizio di Report, Eni ci informa che il greggio proveniva dal Centro Olio “Tempa Rossa”, giacimento petrolifero situato nel cuore della Basilicata e gestito dai francesi di TotalEnergies Italia, da Shell Italia e da Mitsui.

TotalEnergies a sua volta conferma “che nessuna delle tre navi menzionate stava trasportando greggio della società. Per quanto riguarda le informazioni da voi citate sull’origine del greggio, desideriamo ricordare che ciascun partner di Tempa Rossa commercializza autonomamente la produzione che possiede ed è l’unico responsabile della designazione delle navi incaricate del trasporto dei propri volumi.”

Nellp stesso servizio di questa sera, (QUI IL VIDEO) si è rivelato che “dal più grande petrolchimico d’Italia, l’Isab siciliano di Priolo, sono partiti dieci carichi di carburanti diretti in Israele. Non solo, quando indicato, l’acquirente risulta essere il colosso energetico israeliano ORL Bazan, in cui ha importanti quote tramite un proprio fondo proprio il CEO della Isab di Priolo, l’israeliano Michael Bobrov.

In pratica l’israeliano Bobrov vende gasolio italiano a se stesso, a una società che rifornisce il ministero della Difesa israeliano.

Isab ci risponde che in realtà vende al colosso energetico Trafigura che poi decide che farne. La raffineria di Priolo è divenuta parte del sistema di sicurezza energetico di Israele? Lo abbiamo chiesto all’ex manager di Eni Salvatore Carollo che sottolinea come con questa operazione “il problema è che perdiamo i rifornimenti sul mercato italiano che provenivano dalla principale raffineria italiana, questo è il punto fondamentale”.”