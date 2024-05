Anche il Corriere della Sera è ora filoputiniano…l’Ucraina non può vincere

Ops! Ci son voluti due anni ma anche chi accusava -e stilava elenchi, mettendoli all’indice- coloro che sin dall’inizio hanno affermato l’assurdità della linea seguita dal cosiddetto “occidente” nel conflitto russo-ucraino, chiamandoli pacifinti e filoputiniani, ora affermano le stesse cose. E’ il caso del Corriere della Sera su cui ieri è stato pubblicato un articolo a firma del suo storico inviato, Massimo Nava, in cui si ripete pari pari quando era già chiaro 500 mila morti fa. Il pezzo inizia con una ammissione di colpa: “Nell’analisi del conflitto in Ucraina, le voci critiche sono state zittite come filorusse, mentre la russofobia dilagante confondeva disegni criminosi di Putin con storici legami economici e culturali con la Russia”. E poi spiega ciò che in diverse fasi del conflitto tanti analisti, militari e voci indipendenti hanno sostenuto “La solidarietà e il sostegno militare a Kiev si stanno risolvendo nell’agonia infinita del Paese, senza tenere conto della sproporzione delle forze e della superiorità decisionale del regime russo, mentre Europa e Stati Uniti tergiversano. Non c’è possibilità di vittoria per l’Ucraina, al punto che dietro le quinte si comincia a pensare ad una spartizione del Paese, in pratica il ritorno allo scenario iniziale.” Stesso ragionamento di Nava anche per l’altra guerra in corso israelopalestinese “Le critiche all’offensiva a Gaza sono state considerate un rigurgito di antisemitismo, una fuorviante confusione tra popolo ebraico e governo di Gerusalemme.” E quindi ammonisce, imitando ciò che da tempo ha scritto e sostenuto l’odiato Alessandro Orsini: “Naturalmente si può continuare a pensare alla realtà come vorremmo che fosse. Quindi continuare a riempire di armi l’Ucraina, prolungandone l’agonia e sostenere senza riserve Israele per evitare l’accusa di antisemitismo. Ma è il caso di chiedersi se le vittime di questa narrazione non siano coloro che vogliamo difendere; ucraini e ebrei.” Per concludere che all’Occidente “Non farebbe male un pò di realismo che tenesse conto dei rapporti di forza, degli interessi reciproci, della Storia.” E ci voleva davvero tanto a capire prima ciò che era chiaro da subito? Era necessario sostenere le falsità di una propaganda NATO che non è da meno di quella di Putin o di Netanyahu? Quanti morti e distruzione si sarebbero risparmiati se tutta la stampa avesse fatto il proprio mestiere invece del megafono di tante falsità? Ma non è ancora finita purtroppo.

