Anche il comune di San Mauro forte aderisce all’iniziativa dal titolo “PalermoChiamaItalia”.

Vogliamo ricordare il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli uomini della scorta Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonio Montinaro nel ventottesimo anniversario della scomparsa, proprio come avvenne dopo le stragi del 1992, quando i cittadini riempirono di bianco Palermo per gridare “No alla mafia”.

Questo simbolo, questo lenzuolo bianco che sarà esposto per tutta la giornata di sabato, ci serve a ricordare, scrivono gli amministratori, non solo le vittime di Capaci, ma tutti i caduti per mano mafiosa, e ci aiuta a non dimenticare chi ha combattuto e combatte ancora la mafia.