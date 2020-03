“Mettetevi una mano alla coscienza e difendete quanti, come i Vigili del Fuoco sono in trincea tutti i giorni per contrastare la diffusione da coronavirus e aiutare quanti sono in difficoltà”. E’ in sintesi la richiesta condivisa dai segretari regionali di categorai Cgil, Confsal, Cgil e Uil che hanno chiesto al presidente della giunta regionale Vito Bardi, e ad altre autorità, di attivare il protocollo dei controlli con l’effettuazione dei tamponi per tutto il personale del Corpo. E questo per la sicurezza degli uomini e le donne che vi operano e delle persone con le quali vengono in contatto tutti i giorni. Qualcosa si è mosso come annunciato in una videoconferenza dall’assessore regionale alla Sanità Rocco Leone. Si attendono i fatti e le avvio dei protocolli.

LA RICHIESTA

Coordinamenti e Segreterie Regionali Vigili del Fuoco Basilicata

Potenza 18/03/2020

Al Presidente della Regione Basilicata

Dott. Vito BARDI

Dott. Vito BARDI

e p.c.

presidente.bardi@regione.basilicata.it

e p.c.

Al Prefetto di Potenza

Dott. Annunziato VARDE’

E_mail: prefettura.potenza@interno.it

Al Prefetto di Matera

Dott. Rinaldo ARGENTIERI

E_mail: prefettura.matera@interno.it

Alla Direzione Regionale Vigili del Fuoco di Basilicata

Dott. Ing Emanuele FRANCULLI

E_mail: dir.basilicata@vigilfuoco.it

emanuele.franculli@vigilfuoco.it

Al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Potenza

Dott. Ing Romeo PANZONE

Dott. Ing Romeo PANZONE

E_mail: comando.potenza@vigilfuoco.it

romeo.panzone@vigilfuoco.it

Al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Matera

Dott. Ing Salvatore TAFARO

E_mail: comando.matera@vigilfuoco.it

salvatore.tafaro@vigilfuoco.it

Al Direttore Generale ASP – POTENZA

Dott. Lorenzo Bochicchio

E_mail: direzione.generale@aspbasilicata.it

Al Direttore Generale ASM – MATERA

Dott. Gaetano ANNESE

E_mail: segreteria.direzione@asmbasilicata.it

Oggetto: COVID – 19 richiesta attivazione protocollo controlli VV.F. Coordinamenti e Segreterie Regionali Vigili del Fuoco Basilicata

Egr. Sig. Presidente,

le scriventi O.S., sono molto preoccupate per la grave situazione sanitaria che attanaglia il Paese e per quanto potrebbe verificarsi su tutto il territorio lucano, in merito alla terribile emergenza epidemiologica COVID19, che potrebbe colpire in modo autorevole gli operatori dei VV.F. che rappresentano la spina dorsale del soccorso italiano.

Inutile sottolineare che come sempre le donne e gli uomini dei VV.F., stanno rispondendo all’emergenza con immenso sacrificio e lodevole dedizione verso i compiti istituzionali a cui H24 sono chiamati a rispondere.

Tuttavia visto i rapidi contagi che si stanno diffondendo nella ns. regione, siamo costretti a non sottovalutare la possibilità di un’improvvisa contaminazione tra i ns. operatori, che dovendo garantire il soccorso, hanno un alto tasso di probabilità di contrarre questo maledetto virus, considerato anche lo stretto contatto con l’utenza cittadina a cui sono sottoposti.

Pertanto, queste Segreterie chiedono di effettuare con urgenza a tutto il personale operativo, amministrativo, funzionario e dirigenziale, i tamponi, così da identificare gli asintomatici, poiché, se il contagio interessasse molti operatori, la sicurezza ed il soccorso pubblico sarebbero messi in seria difficoltà, con ripercussioni ulteriormente negative per il sistema sanitario lucano.

Vi esortiamo a collaborare e a prevenire in sinergia con il Corpo Nazionale dei VV.F. ( il più amato dagli italiani ) affinchè si possano isolare casi asintomatici, così da evitare un contagio molto elevato non solo tra gli operatori, ma anche nelle loro famiglie, cercando così di contribuire a sconfiggere questo nemico invisibile.

Auspichiamo, anche con il coinvolgimento delle strutture sanitarie locali, che quanto richiesto sia reso operativo per il bene di tutti.

GRAZIE come sempre per la sua attenzione !!!!

Distinti Saluti

Il Segr.Reg.FNS CISL VVF Il Segr.Reg.CONFSAL VVF Il Segr.Reg.CGIL VVF Il Segr.Reg.UIL PA VVF

f.to f.to f.to f.to

Rocco Scarangella Michele Cinnella Nicola Cosentino Antonio Verrastro