“In Italia Contagi covid sottostimati del 50%“, è quanto scritto in un dossier dell’intelligence italiana consegnato al Governo (ora alle prese con la crisi) e svelato da “la Repubblica”. Un errore nelle stime che sarebbe causato “dal calo del numero dei tamponi a metà novembre 2020“. E, pertanto, la curva epidemiologica non starebbe affatto piegando verso il basso come attesterebbero i bollettini, considerato che i dati non rappresenterebbero la reale situazione epidemiologica del nostro Paese. Un rapporto dei nostri apparati di sicurezza, dunque, che rivede drammaticamente al rialzo l’andamento pandemico degli ultimi due mesi spiegando che c’è “Confusione sui numeri” e “c’è il rischio di una nuova ripresa incontrollata dell’epidemia“.

Una cosa che diventava evidente di giorno in giorno. Ed è esattamente quanto stiamo scrivendo da mesi, anche nel nostro piccolo. Perchè è banalmente evidente che meno tamponi fai, meno positivi rintracci. E se non li fai volutamente, la scelta è quella di mettere -colpevolmente- la polvere sotto il tappeto. polvere che poi però, prima o poi riappare.

Per questo, si levi un grido: Bardi dacci i 3.000 tamponi al giorno che hai promesso! Ed invece è da inizio gennaio che sono sempre poche centinaia al giorno, tranne due o tre volte che si è andati oltre il migliaio.

Anche dal report di oggi, infatti, dai sempre pochissimi tamponi molecolari effettuati in Basilicata nella giornata di ieri, giovedì 28 gennaio, la situazione continua a sembrare tranquilla.

Su 1.022 sono stati 48 (43 i residenti) i positivi rilevati che corrispondono al 4,70%, in calo rispetto al 6,28% del giorno precedente e al dato medio lucano della settimana scorsa dell’8,27%, oltre che a quello nazionale che è del 5,22%.

Oggi il maggior numero di casi rilevati (12) riguardano la città di Potenza, seguono i 5 di Lavello, i 4 di Avigliano e Montescaglioso e poi via via numeri più ridotti.

Come avviene da giorni, anche nel report di oggi viene riferito che sarebbero stati processati 1.600 test antigenici, sempre con esito tenuto segreto.

Sono, purtroppo 3 i decessi (tutti al San Carlo di Potenza), mentre si mantengono stabili (da 76 a 75) i ricoveri totali ma salgono da 2 a 4 i casi in terapia intensiva.

Infine, 132 sono i guariti della giornata (ma ne sono saltati fuori altre 701 non calcolate in precedenza, che fanno scendere il numero totale dei positivi in Regione a 5.927.

Ma ecco i dati in dettaglio:

REGIONE BASILICATA – BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS

ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL GIORNO 29 gennaio 2021, ORE 10.00

Report dati processati in data 28 gennaio 2021

Tamponi molecolari totali n. 208.443

Tamponi totali negativi n. 193.044

Persone testate n. 128.896

Tamponi molecolari di giornata n. 1.022

Test antigenici totali 1.600

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 48

Tamponi negativi n. 974

RICOVERATI N. 75

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 29

Pneumologia n. 22

Medicina d’Urgenza n. 07

Terapia Intensiva n. 03

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera

Malattie Infettive n. 08

Pneumologia n. 05

Terapia Intensiva n. 01

GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 132

DECESSI TOTALI N. 3

Residenti: n. 3

• Potenza (n. 2)

• Trivigno (domiciliato a Potenza)

POSITIVI TOTALI N. 48

Residenti: n. 43

N. Comune

4 Avigliano

1 Corleto Perticara

1 Ferrandina

1 Filiano

1 Lauria

5 Lavello

1 Marsico Nuovo

1 Matera

4 Montescaglioso

1 Palazzo San Gervasio

2 Paterno

1 Picerno

1 Pietragalla

2 Pignola

1 Pisticci (domiciliato a Potenza)

12 Potenza

2 Rapolla

1 San Fele (domiciliato a Potenza)

1 Venosa

Non residenti ma domiciliati in Basilicata: n. 2

N. Regione/ Stato estero

1 Sicilia (domiciliato a Rotonda)

1 Toscana (domiciliato a Montescaglioso)

Non residenti ed in isolamento nelle rispettive regioni: n. 3

N. Regione/ Stato estero

3 Puglia

GUARITI TOTALI N. 132

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 131

N. Comune

1 Abriola (domiciliato a Tolve)

1 Accettura

2 Avigliano

1 Chiaromonte

1 Genzano di Lucania

1 Ginestra

1 Grumento Nova (domiciliato a Marsicovetere)

3 Lauria

1 Lavello

24 Marsicovetere

8 Matera

4 Moliterno (n. 1 domiciliato a Perugia)

1 Montemurro

45 Muro Lucano

6 Paterno

5 Pescopagano

5 Pignola

5 Potenza

4 Rionero in Vulture

1 San Chirico Raparo

2 Sant’Arcangelo

1 Scanzano Jonico

1 Senise

2 Tolve

5 Venosa

Guariti non residenti ma domiciliati in Regione Basilicata n. 1

N. Regione/Stato estero

1 Campania (domiciliato a Marsicovetere)

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 5.927

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 5.852

DECEDUTI RESIDENTI N. 313

GUARITI RESIDENTI N. 6.501

Note: a seguito di verifica e riallineamento tra piattaforme Covid-19 della Regione Basilicata e dell’Istituto Superiore di Sanità, sono state registrate ulteriori n. 701 guarigioni relative al periodo antecedente, in precedenza non conteggiate, per complessive n. 833 guarigioni. I dati aggregati, esposti nella parte finale del bollettino tengono conto di tale riallineamento.