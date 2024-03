Anche i segnali di fumo…e i carabinieri forestali lo denunciano

Con il trattamento dei rifiuti non si scherza e quando si decide di fare quello che non è consentito, se non in sicurezza, per i falò di San Giuseppe e allora i Carabinieri forestali sono pronti a far rispettare la legge. Così, sintetizziamo, quel fumo nero e denso notato dai militari del nucleo carabinieri forestali di Pisticci( Matera) che hanno individuato e denunciato l’autore. Si tratta del proprietario di una azienda agricola, denunciato per la combustione e gestione illecita di rifiuti speciali non pericolosi. Un segnale, l’ennesimo, che con rifiuti e fuochi le norme sono precise.



PISTICCI: DENUNCIATO PROPRIETARIO DI UN’AZIENDA AGRICOLA PER COMBUSTIONE E GESTIONE ILLECITA

DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI.

I MILITARI DEL NUCLEO CARABINIERI FORESTALE DI PISTICCI (MT), DIPENDENTI DAL GRUPPO CARABINIERI FORESTALE DI MATERA, DURANTE IL SERVIZIO MIRATO AL CONTRASTO DELLA GESTIONE ILLECITA DI RIFIUTI,

HANNO SEQUESTRATO UN SITO DOVE ERA STATA REALIZZATA ABUSIVAMENTE UNA DISCARICA DI RIFIUTI PROMISCUI.

L’AREA DI CIRCA MQ 350 RICADENTE NELL’AGRO DEL COMUNE DI PISTICCI (MT), DI PROPRIETA’ PRIVATA, SOTTOPOSTA A SEQUESTRO PENALE, SI PRESENTAVA COME UNA DISCARICA ABUSIVA A CIELO APERTO, COSTITUITA DA INERTI PROVENIENTI DA LAVORI DI DEMOLIZIONE EDILIZI, PEZZI DI ASFALTO, TERRE E ROCCE DA SCAVO, LEGNO, PLASTICHE DA IMBALLAGGIO E AGRUMI IN UN AVANZATO STATO DI DECOMPOSIZIONE,

PER UN VOLUME TOTALE DI CIRCA MC 700.

I MILITARI COSTATAVANO CHE, IL PROPRIETARIO DELL’AREA PER DISFARSI DEI RIFIUTI AVEVA APPICCATO IL FUOCO NEL SITO, GENERANDO L’IMMISSIONE IN ATMOSFERA DI UN FUMO NERO E DENSO. L’INTERVENTO DEI CARABINIERI FORESTALI HA POSTO FINE ALLA CONDOTTA DELITTUOSA SCONGIURANDO ULTERIORI COMPORTAMENTI ILLEGALI CHE AVREBBERO ARRECATO DANNI IRREVERSIBILI ALL’AMBIENTE.

IL RESPONSABILE E’ STATO IDENTIFICATO E DEFERITO A PIEDE LIBERO ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA, PER VIOLAZIONE DI QUANTO PREVISTO DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 152 DEL 2006 (T.U. AMBIENTE), PER ABBANDONO E COMBUSTIONE ILLECITA DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI.