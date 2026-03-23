Anche i primi dati di Matera segnano il vantaggio del NO (segui lo spoglio in tempo reale)

I dati finali arriveranno più tardi, ma se il giorno lo si vede dal mattino anche Matera sembra che stia sulla scia del dato nazionale. Almeno al momento. Ovvero un vantaggio del NO. Riceviamo e pubblichiamo i dati definitivi relativi al seggio n.41 (Festa) in cui hanno votato 487 elettori di cui 332 hanno barrato il NO, 153 il SI, una nulla e una bianca. I dati definitivi del seggio n.50 (Minozzi) -elettori dei Sassi e del centro storico- dicono che su 532 votanti, 336 hanno votato NO, 191 SI e 5 schede nulle. Al seggio n.43 (Minozzi) su 451 votanti, questo il risultato: 336 NO, 111 SI, 1 bianca e 3 nulle. Anche il terzo seggio della Minozzi (n.50) ha chiuso con questi risultati: su 532 votanti in 336 han detto NO, 191 SI, 5 le schede nulle. A questo link lo spoglio in tempo reale del Comune di Matera: https://elezioni.interno.gov.it/risultati/20260322/referendum/scrutini/italia/01170470140

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