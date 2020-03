Per una volta tutti d’accordo. Computer e tablet utilizzati non per giocare, vedere cartoni animati ( senza esagerare) ma per continuare l’anno scolastico anche alle elementari, come impongono le disposizioni anticontagio da coronavirus. E così a Matera , e in altri centri della Basilicata, tanti piccoli scolari come Giuseppe, iscritto alla prima classe,si collegano periodicamente con gli insegnanti per continuare lo studio delle varie materie. Tanta pazienza da una parte e dall’altra dello schermo, con le mamme e i papà che invitano i piccoli a non distrarsi…e gli insegnati a spiegare, chiarire e a coordinare le ”virtuali” alzate di mano o le vocine che chiedono o commentano. Lezioni non impegnative, naturalmente, e compiti ”senza esagerare” come ha consigliato il ministro della Pubblica Istruzione Lucia Azzolina. Quanto a Giuseppe, e potremo dire la stessa cosa per altri coetanei, non puo’ non mandare un sorriso e un “ciao” -in sottofondo- alla classe . Con l’auspicio che quel ‘diavoletto” del corona virus venga sconfitto quanto prima. Siamo in primavera e il sole e i prati invitano a scendere in strada o nel cortile. Ma, per ora, non si puo’…Bisogna avere pazienza. Mamme e papà protettivi. Suona la campanella. Gli insegnanti raccomandano impegno e salutano. La lezione è finita. Uno spuntino, un gioco, un disegno e poi i compiti. La scuola continua ”a distanza”, finchè la situazione non cambierà. E per far prima ‘restiamo a casa’.