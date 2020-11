…Se come si dice in giro, citiamo le parole del sindaco Andrea Bernardo, dovessero chiudere tutte le scuole della Basilicata e se i piccoli dovessero essere costretti a una alienante e deleteria didattica a distanza, come abbiamo riportato nel servizio https://giornalemio.it/cronaca/nonno-bardi-bimbi-a-casa-e-un-errore/ . Auspichiamo che per tutti i piccoli studenti della Basilicata la scuola possa continuare e che possano fruire del servizio di mensa scolastica. Nelle foto e nella breve nota social del primo cittadino la soddisfazione per quanto fatto finora che resta, comunque, per gli anni a venire.



“Questa la nostra nuova mensa scolastica – dice Bernardo- con banchi distanziati e preassegnati per tutto l’anno a ciascun bimbo. Piatti e posate differenziati per ordine e grado, vassoi e stoviglie nuove, il tutto da lavarsi in loco a 87 gradi nella nuova lavastoviglie industriale.

Una madre ed una nonna che curano splendidamente il servizio mensa.

Comunque tutta la Scuola, anche considerato il numero esiguo di alunni, e grazie al lavoro sinergico tra istituzioni amministrative e scolastiche, genitori e corpo docente e non docente, è in sicurezza anche dal Covid.

Pertanto, spiace sentire – conclude-che si intende chiudere le scuole in tutta la regione, senza distinguere caso per caso. Buon Fine Settimana”. E che scuola e mensa siano frequentate dai nostri ragazzi.