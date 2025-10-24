Anche Grieco e Schiavo alla fiera del “tana libera tutti”…e s’offrono!

Ed ecco che anche i consiglieri comunali Schiavo (Basilicata Casa Comune) e Paolo Grieco (Periferie per Matera) si sono uniti al gioco del “tana libera tutti“, confermando ancora una volta la validità del motto andreottiano “il potere logora chi non ce l’ha“. Con un comunicato congiunto che pubblichiamo integralmente a seguire, i due che sono stati eletti in appoggio alla candidatura di Roberto Cifarelli, si sfilano, dichiarando che: “La nostra posizione politica non è dettata da appartenenze o schieramenti, ma da un profondo senso di attaccamento alla città e alla sua comunità.” E, se non fosse chiaro, aggiungono: “Siamo disponibili a collaborare con chiunque…” Amen! La mossa era nell’aria ed era in qualche modo preannunciata dal loro ostinato rimanere seduti allo scranno consiliare nelle due sedute precedenti, nel momento in cui tutti i loro colleghi avevano abbandonato l’aula. Dunque anche loro soffrono per le sorti di Matera, e per il bene di Matera…s’offrono! Immaginiamo la felicità di tutti coloro che li hanno votati. Ma ecco a seguire il documento diffuso qualche ora fa dai due consiglieri: “Negli ultimi tempi la città di Matera sta attraversando una fase di evidente difficoltà sul piano politico e amministrativo.

Una situazione di impasse che, se non affrontata con senso di responsabilità e spirito di collaborazione, rischia di compromettere il buon funzionamento della macchina comunale e la capacità dell’amministrazione di rispondere ai bisogni reali dei cittadini.

Riteniamo che oggi, più che mai, sia necessario rimettere al centro il dialogo e la condivisione, superando logiche di contrapposizione e di appartenenza.

È il momento di costruire ponti, non di alzare muri.

La politica deve tornare a essere uno spazio di confronto serio, aperto e rispettoso, capace di individuare soluzioni comuni nell’interesse della collettività.

Matera vive un periodo di grandi sfide e importanti opportunità: dai temi legati alla gestione del territorio e dei servizi pubblici, alla rigenerazione urbana e sociale delle periferie, fino alla prospettiva che vede la nostra città nominata Capitale del Mediterraneo.

Un riconoscimento prestigioso, che deve essere interpretato come uno stimolo ad accrescere il ruolo di Matera nello scenario nazionale e internazionale, ma anche come un richiamo all’unità e alla responsabilità di tutte le forze politiche e sociali.

Con questo comunicato vogliamo affermare con chiarezza che la nostra posizione politica non è dettata da appartenenze o schieramenti, ma da un profondo senso di attaccamento alla città e alla sua comunità.

Siamo disponibili a collaborare con chiunque voglia lavorare, con serietà e trasparenza, per il bene comune, lasciando da parte personalismi e contrapposizioni sterili che non servono a nessuno.

Matera ha bisogno di una politica che torni a essere motore di idee, partecipazione e fiducia, non di divisione.

Solo attraverso un dialogo costruttivo e responsabile si potranno dare risposte concrete ai cittadini, restituendo loro la fiducia nelle istituzioni e nella capacità della città di guardare con ottimismo al futuro.”

I Consiglieri Comunali

🟩 Schiavo – Basilicata Casa Comune

🟦 Grieco – Periferie per Matera

