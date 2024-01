Anche gli artisti in ‘’stalla’’ per salvare gli allevamenti del Sud

A Gianni Fabbris, tra gli animatori di punta del coordinamento unitario in difesa del patrimonio bufalino e della rete interregionale ‘salviamo l’allevamento di territorio’’ fantasia e capacità aggregatrici non mancano. E così, tra una conferenza stampa e un documento da stilare, ha tirato dentro a una lotta che sembra non avere mai fine, anche gli artisti. Toccherà a loro lavorare, disegnare, allestire percorsi espressivi per richiamare interesse interesse su una vicenda che chiede trasparenza, giustizia, sulle tante domande inascoltate degli allevatori di bufale ma anche di altri comparti zootecnici. Il toro che campeggia nella ‘’ Guernica’’ di Picasso, nella guerra di Spagna del 1936, è uno spunto, uno dei tanti delle lotte di popolo legate al mondo contadino.Ne sapremo di più dopo la conferenza stampa, con l’attrice Valeria Vaiano, e della due giorni di protesta del 27 e 28 gennaio.

COORDINAMENTO UNITARIO IN DIFESA DEL PATRIMONIO BUFALINO

RETE INTERREGIONALE SALVIAMO L’ALLEVAMENTO DI TERRITORIO

Lunedi 22 gennaio ore 14 conferenza stampa online del Coordinamento Unitario

da una stalla chiusa per la irresponsabilità della Regione Campania e da Napoli

In conferenza stampa verrà illustrato il programma della due giorni del 27 e 28 gennaio

e una lettera aperta al Governo Nazionale ed a Quello Regionale:

“Non cè più nessuna ragione per attendere oltre la nomina del Commissario.

In assenza di fatti concreti, non abbiamo altro da divi e siamo pronti a tornare in strada”

Si terrà fra il 27 e il 28 gennaio la nuova iniziativa del Coordinamento Unitario in Difesa del Patrimonio Bufalino che ospiterà l’incontro della Rete Interregionale Salviamo l’Allevamento di territorio per rilanciare e organizzare le prossime iniziative di proposta e mobilitazione nelle 5 regioni meridionali ancora non indenni da BRC e TBC e per sviluppare le campagne e le azioni a tutela del mondo degli allevatori e delle comunità rurali sempre più esposte alla crisi come è sempre più chiaro dal malessere profondo che si segnala da tanti e diversi punti del Paese.



Dopo aver sviluppato sabato 27 la parte “organizzativa e di messa a punto delle proposte su cui rilanciare le attività nelle prossime settimane” (in una giornata assembleare con la partecipazione delle delegazioni delle diverse regioni presso la NCO a Casal di Principe), il 28 in una delle 400 stalle chiuse per colpa del fallimentare Piano di eradicazione della Regione Campania, gli Artisti scenderanno in campo per sostenere la mobilitazione degli allevatori e rivendicare l’obiettivo di salvare il territorio e la mozzarella artigianale campana.



Nel mentre viene divulgato un primo documento con il programma generale della due giorni, nella Conferenza Stampa di domani Gianni Fabbris a nome del Coordinamento Unitario e Valeria Vaiano, attrice e animatrice fra gli altri della partecipazione a quello che già si annuncia come un evento culturale, sociale e artistico di prima grandezza, daranno conto del merito, degli obiettivi e delle partecipazioni che sempre più numerose stanno rispondendo all’appello in rete per partecipare alla giornata del 28.

Fabbris, che da conto della convocazione dell’Assemblea degli allevatori per lunedi sera alle 19 presso la Sala Don Milani della NCO di Casal di Principe, renderà pubblica una lettera aperta al Governo con cui, attraverso i parlamentari della maggioranza di territorio ormai da oltre un anno il Movimento sta interloquendo: “Non si può attendere oltre nella nomina del Commissario Nazionale. Abbiamo usato tutte le parole, presentato tutti i documenti, acquisito tutte le posizioni utili. Ora il Ministro dia seguito agli impegni per restituire serenità ad un comparto al collasso esposto in questi giorni non solo agli effetti della crisi economica ma anche ai prezzi dell’arbitrio e e imposizione della Giunta Regionale Campana che continua a non dare alcun segnale di inversione di tendenza. E’ evidente che l’ennesimo sforzo che gli allevatori stanno mettendo in campo in questi giorni non può attendere oltre. Siamo convinti, del resto che ci sono ormai tutte le condizioni, e, proprio per questo, sollecitiamo il Governo a non rimandare oltre gli adempimenti che l’intera comunità sta attendendo da troppi mesi e cui gli stessi Parlamentari di maggioranza hanno lavorato. Noi, il 27 e il 28 di Gennaio non potremo che prendere atto, a un anno di distanza dall’avvio del confronto, a 8 mesi dall’incontro al Ministero di quale sarà stata la risposta.”

Si invia la locandina invito del programma generale della due giorni rimandando alla Conferenza Stampa di domani alle ore 14 diffusa in diretta streaming dai canali social di Altragricoltura (facebook.com/altragricoltura e youtube.com/iafue.perlaterra) per gli approfondimenti