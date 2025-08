Anche giornalisti della RAI minacciati dai coloni Israeliani. E il governo?

Il genocidio in corso a Gaza e la occupazione illegale dei territori palestinesi operato in concomitanza da parete dei coloni israeliani sappiamo che non è mai stato possibile documentarli liberamente da parte della stampa internazionale. E centinaia sono i giornalisti uccisi dall’esercito israeliano (per errore, ovviamente). Quei pochi che in qualche modo sono ammessi dalle strette maglie militari non godono di vita facile se vogliono fare per bene il loro mestiere e non rifilare le veline israeliane. E’ il caso di Lucia Goracci, giornalista del TG3, esperta i quei territori che ha subito -con il suo operatore Ivo Bonato- minacce prima in diretta, con quel frastuono di clacson che ne voleva impedire il lavoro. e poi – a telecamere spente dagli stessi coloni armati che li accusavano di essere filo palestinesi. “Ci sono dei coloni che stanno cercando di impedirci di fare questa diretta, per ora solo usando i clacson”, riferiva Lucia Goracci mentre iniziava il collegamento dinanzi alla telecamera. Poi uno di loro -ha raccontato a La Repubblica: “ci ha chiuso la via d’uscita con il suo pick-up. Ha cominciato a sgommare. Alla fondina aveva una pistola“.

“Oggi a Umm al Kheir ero a raccontare l’uccisione di Awdah Athaleen, da parte del più impunito dei coloni, Ynon Levi“, ha spiegato Goracci, che il 29 luglio stava realizzando un servizio con il suo operatore Ivo Bonato a poca distanza dall’insediamento di Carmel, sulle colline a sud di Hebron, nella Cisgiordania meridionale.

“Sulla strada, ormai soli fuori dal villaggio, durante una diretta siamo stati affrontati da un colono. Ci ha fotografato, ha verificato chi fossimo e ha cominciato a dirmi: tu sei appena stata nel villaggio palestinese. Ivo ed io attendevamo la linea. Lui ci ha chiuso la via d’uscita con il suo pick-up. Ha cominciato a sgommare. Alla fondina aveva una pistola. Continuava a ripetermi il nome del villaggio, Umm al Khair e a dirmi: ‘Liar, friend of filastin‘”. Tradotto in italiano: “Bugiardi, amici dei palestinesi”. Cosa aspetta il governo italiano per tutelare i propri cittadini e la libertà di stampa? Cosa aspetta ad interrompere i rapporti con questo stato che opera oramai al di fuori di ogni regola internazionale? Aspetta ordini da oltre oceano? Non basta tutto questo sangue versato e l’oramai quasi totale indignazione internazionale a fargli ritenere che è giunto il momento per fare i passi necessari? Basterebbe un decimo della determinazione usata contro la Russia. Ma qui sono gli amici degli amici ad ammazzare….e ci giriamo dall’altra parte. Vergogna.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.