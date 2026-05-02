Anche Elly Schlein tra i lavoratori della Natuzzi

Quasi una sorpresa la presenza della segretaria del Pd Elly Schlein lo scorso 30 aprile, dopo i consigli comunali congiunti a Santeramo in colle, di Matera ed Altamura, a sostegno dei lavoratori della Natuzzi a tutela dell’occupazione e per sollecitare un piano industriale che dia garanzie anche al territorio. Questione non facile viste le diverse ottiche di prospettiva di una vertenza, che continuerà a Roma presso il Ministero dell’industria e del made in Italy. Ma se ne parlerà anche in Parlamento tra le tante vertenze che contrassegnano la crisi del Belpaese. L’incontro con i lavoratori, i sindacati e con il sindaco di Santeramo Vincenzo Luciano Casone (le foto del servizio sono della sua pagina social) con Elly Schlein potrebbe contribuire -è auspicabile-con proposte e sollecitazioni al raggiungimento di una intesa.



