Anche dalla Basilicata sale un NO al 60% (segui lo spoglio in diretta)

Anche dalla Basilicata i voti reali stanno spostando la lancetta verso il NO in modo abbastanza marcato. Al momento su circa 240 sezioni scrutinate su un totale di 683 il NO è al 60,87%. QUI per continuare a seguire il dato aggiornato: https://elezioni.interno.gov.it/risultati/20260322/referendum/scrutini/italia/0117 . Ed è finita proprio con un tondo 60% lo spoglio del voto lucano, nonostante Vito Bardi e la maggioranza di centro destra che governa da anni la Regione.

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