Anche dalla Basilicata alla manifestazione della Cgil a Roma: Democrazia al lavoro

Numerosa anche la delegazione lucana alla manifestazione nazionale della Cgil che si è svolta oggi a Roma, “Democrazia al lavoro. Una manifestazione che, se non dovessero essere apportate modifiche alla legge di bilancio appena annunciata, potrebbe essere il prodomo di uno sciopero generale. E’ stato lo stesso Maurizio Landini a lasciarlo intendere: “Non escludiamo nulla. Intanto oggi vogliamo dimostrare che c’è una parte molto importante di questo Paese, così come nelle settimane scorse, che scende in piazza e che chiede dei cambiamenti”, ha detto dal palco. “Se non saremo ascoltati e se nel Parlamento e nel governo non accetteranno di modificare radicalmente quella che è una legge che noi consideriamo sbagliata, valuteremo e non escludiamo assolutamente nulla, di sicuro – ha sottolineato – non finisce qui la nostra mobilitazione se le cose non cambiano”. La Cgil ha scelto di scendere in piazza chiedendo l’aumento di salari e pensioni, maggiori investimenti nella sanità e nella scuola, una vera riforma fiscale, per dire no alla precarietà e al riarmo. “La strada intrapresa dal governo peggiorerà le condizioni di vita e di lavoro della stragrande maggioranza delle persone, colpendo lavoratori, pensionati, giovani e donne”, secondo il sindacato. Con la Cgil, delegazioni di alcuni partiti ed anche Luc Triangle, segretario generale dell’Ituc, la Confederazione sindacale internazionale, nonchè Sigfrido Ranucci. Triangle ha spiegato che l’Ituc è in piazza per “difendere e supportare la loro battaglia per salari dignitosi, per il lavoro dignitoso”. Ma anche per la democrazia che è “sotto attacco, non solo in Italia ma nel mondo”. Sul piatto anche la pace: “Dobbiamo difenderla perché militarizzazione più investimenti militari non è la soluzione. Dobbiamo investire nella pace vera e per questo il sindacato mondiale sostiene l’azione della Cgil”.

“Quelli che non festeggiano sono qui in piazza. Quelli che sono qui non festeggiano perché in questi tre anni la loro condizione di vita e di lavoro è peggiorata. Chi lavora è sempre più povero e chi è ricco è sempre più ricco. E anzichè tassare i profitti e le rendite finanziarie stanno continuando a tassare i lavoratori dipendenti, i pensionati e le partite Iva”, ha attaccato il segretario generale della Cgil. “Dal nostro punto di vista non c’è proprio un bel niente da festeggiare – ha ribadito Landini – La maggioranza di questo paese sta peggio di prima e questa cosa è evidente sotto gli occhi di tutti”.