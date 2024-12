Anche da Matera … Ciao Iole ‘Amore partigiano’’

Il post del Museo del comunismo e della Resistenza di Matera racchiude tutta la gratitudine, la stima e l’ammirazione verso la centenaria partigiana Iole Mancini, che con il suo esempio continua e continuerà a essere di monito a quanto sia costato restituire all’Italia la libertà, dopo la lotta contro fascismo e nazismo. Un esempio valido ancora oggi , alla luce di tanti tentativi subdoli e palesi di sminuire o cancellare diritti e principi fondanti della Costituzione.

CIAO IOLE LEGGENDARIA PARTIGIANA, CI MANCHERAI TANTISSIMO!

È morta lunedì 2 dicembre, a 104 anni Iole Mancini, un simbolo della lotta partigiana nella Roma occupata dai nazisti. Il 7 aprile 1944, Iole venne reclusa nella prigione di via Tasso, uno dei simboli più feroci degli orrori perpetrati dai nazifascisti durante la Seconda Guerra Mondiale . Interrogata e torturata a più riprese da Erich Priebke, il boia delle Fosse Ardeatine, non tradì il marito Ernesto anche lui partigiano nei GAP, né i suoi compagni. Una donna coraggiosa, che scampata romanzescamente alla morte ha consacrato la sua vita ai propri ideali: l’amore per la democrazia e per la libertà. Nel 2022, Iole Mancini aveva raccontato nel bellissimo libro : “Un Amore Partigiano”, con parole piene di commozione la sua straordinaria storia d’amore e di resistenza alle avversità della vita. Una copia di questo libro già si trova nella nostra sede. ( Museo del Comunismo e della Resistenza di Matera)