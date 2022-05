Una canzone universale, di libertà, di lotta, tradotta in tante lingue e suonata in vari modi da quanti hanno dentro tanta voglia di battersi per quanto si ha piu caro, a cominciare dalla propria patria. A suonarla, sulle tastiere del vecchio pianoforte Kyrov di fabbricazione russa, come riportato sul mobile, una turista che ha mostrato di essere davvero brava.

Le note di Bella ciao, che abbiamo sentito per la ricorrenza del 25 aprile, ricorrenza della ”Liberazione” e della nascita dell’Italia Repubblicana, nata dalla Resistenza, hanno raggiunto piazza Vittorio Veneto e coinvolto quanti erano di passaggio. Brava davvero la nostra pianista, che ha spaziato anche su repertori di musica classica e leggera.

La cosa bella, che riempirà di soddisfazione sopratutto mest Rino Malcangi, che ha restaurato in più occasioni quel piano, e il mecenate maestro Saverio Vizziello, è che quello strumento musicale – sistemato al belvedere Guerricchio- viene rispettato e usato. E ” Bella ciao” in una fase tormentata, come quella della guerra in Ucraina, è una nota di speranza perchè la musica faccia breccia tra quanti, con maggior lena, dovranno impegnarsi per la pace.