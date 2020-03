Richiesta legittima, quella di tutelare con un protocollo integrativo di contrasto al covid 19, i lavoratori del settore trasporti in generale. Ed è bene che datori di lavori, addetti al settore e la stessa utenza sappino quali siano le procedure da seguire per ‘’tenere in sicurezza’’ tutti nella filiera de servizi. Pietro Volpe, figura nota nel sindacalismo dei trasporti di Basilicata e attento commentatore di fatti e situazioni legate al comparto, commenta positivamente l’ intesa – incentrata sulla responsabilità- tra associazioni datoriali e sindacati. Si tratta ora di attuare con scrupolosità quanto concordato.

LA NOTA

SOTTOSCRITTO TRA

MINISTERO DEI TRASPORTI – OOSS – ASSOCIAZIONI DATORIALI PROTOCOLLO INTEGRATIVO PER IL CONTRASTO AL COVID 19 NEL SETTORE DEI TRASPORTI Dopo un articolato confronto con le controparti datoriali in sede di Ministero dei trasporti sono state sottoscritte, in data odierna, le linee guida per il Contrasto e la prevenzione del Covid-19 che integrano, per il settore dei trasporti, il Protocollo condiviso da Cgil-Cisl-UIL il 14 Marzo 2020.

Giudichiamo positivo il documento in quanto migliora alcuni aspetti del Protocollo Generale e ne amplia l’applicazione ai settori dei trasporti. Molte cose in più potevano essere fatte ma non sono state possibili anche per l’atteggiamento di alcune associazioni Datoriali che non hanno avuto un senso di responsabilità adeguato alla situazione che il Paese sta vivendo.

Per ogni settore sono previste disposizioni specifiche, qui ne richiamiamo qualcuna:

Questioni Generali:

• Sanificazione e igienizzazione devono essere appropriate e frequenti (secondo le diverse norme in vigore) e vanno effettuate non solo nei locali di lavoro ma anche sui mezzi di trasporto di merci e viaggiatori e sui mezzi di lavoro (cabine gru, ecc..); • Nei luoghi di lavoro va garantita o la distanza minima di un metro o l’uso di dispositivi di protezione individuale (DPI). Nel caso non sia possibile andranno utilizzati separatori delle postazioni; • Sospensione dove possibile dell’uso degli spogliatoi e dove non possibile andranno concordate le modalità organizzative con gli RLS tali da consentire la sicurezza.

Trasporto Viaggiatori (in ogni modalità):

• Dotazione di DPI per tutto il personale “viaggiante” (terra, volo, mare) e per il personale di Front Line per il quale la distanza di 1m dalla clientela non sia possibile. Lo stesso dicasi per il personale per il quale la distanza di sicurezza dal collega non sia oggettivamente mantenibile (piloti, macchinisti….); • Contingentamento della vendita di biglietti tale da consentire, a bordo del mezzo di trasporto, la distanza minima di 1m tra i viaggiatori. Nel caso in cui non sia possibile tutti dovranno essere dotati di guanti e mascherine;