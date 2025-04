Anche a Potenza, si silenzia il 25 Aprile, strumentalizzando la morte del Papa.

Appena dopo la morte di Papa Francesco, il ministro Nello Musumeci dichiarava ai giornalisti: “Festa per il 25 aprile? Tutte le cerimonie sono consentite, purché svolte con sobrietà“. Si era, infatti, appena concluso il Consiglio dei ministri, in cui il governo aveva stabilito cinque giorni di lutto nazionale per il Pontefice. Cinque giorni, sufficienti a comprendere anche le celebrazioni per l’80esimo anniversario dalla Liberazione nazifascista. In merito alla quale è stata impartita l’indicazione della “sobrietà“, per condizionare le relative manifestazioni. E i primi effetti della volontà dell’esecutivo guidato da Giorgia Meloni si sono subito manifestati, da Nord a Sud. Con taluni Comuni – come paventato immediatamente dal presidente dell’Anpi di Milano, Primo Minelli- che “si sentono legittimati a sospendere le celebrazioni“. Lo hanno subito fatto due Comuni bresciani che le hanno proprio annullate. Sono Ono San Pietro e Cividate Camuno, entrambi in Vallecamonica ed entrambi a guida centrodestra. In quest’ultimo paese -per altro- il sindaco è Alessandro Francesetti, coordinatore di Fratelli d’Italia in Vallecamonica, che aveva già deciso di organizzare le celebrazioni per sabato 26 aprile e che ieri ha definitivanente annullato l’appuntamento. Ma succede anche a Potenza a guida di una amministrazione ibrida (quelle che si sfumano per prendere voti), già nell’occhio delle polemiche per la volontà di destinare un luogo pubblico ad un personaggio di discutibili valori antifascisti, dove è stata rinviato un evento correlato all’80° della Liberazione. In quest’ultimo caso si registra la netta presa di posizione della Cgil che riportiamo a seguire.

La Cgil di Potenza, con una nota, “stigmatizza la decisione dei Comuni – compreso quello del capoluogo di regione – i quali, sulla base delle indicazioni rilasciate in una circolare del ministero che invita alla “sobrietà”, hanno annullato gli appuntamenti del 25 aprile promossi nei giorni scorsi in occasione della celebrazione della Liberazione dell’Italia dall’occupazione nazifascista.” Secondo la Cgil “si tratterebbe solo di un pretesto da parte del Governo di silenziare il 25 aprile, strumentalizzando la morte di Papa Francesco.” “Il 25 aprile – spiega il segretario generale della Cgil di Potenza, Vincenzo Esposito – non è solo memoria, che pure è fondamentale nel momento in cui sono in atto veri e propri assalti da parte di chi tenta di riscrivere la storia, a cominciare proprio da chi ci rappresenta al governo. Il 25 aprile è una giornata di mobilitazione, di lotta per affermare i valori della democrazia nel nostro Paese tanto più in occasione dell’80esimo anniversario della Liberazione e tanto più oggi che la nostra Costituzione, nata dalla Resistenza, è minacciata dalle forze che mettono in discussione i valori antifascisti su cui si fonda. Riteniamo non ci sia nulla di più sobrio e rispettoso del Santo Padre di una riflessione collettiva sui principi che lo stesso Papa Francesco professava: la pace, l’uguaglianza, la giustizia sociale, la libertà, la democrazia. Godiamo di diritti acquisiti proprio grazie agli uomini e alle donne che hanno combattuto per liberare l’Italia dalla dittatura e che oggi sono fortemente in pericolo. La precarizzazione del lavoro, la negazione dei diritti sindacali, l’attacco al pluralismo, la criminalizzazione del dissenso sono i volti moderni di una cultura autoritaria contro cui è necessario vigilare e lottare. Ma serve l’impegno di tutti, a partire dalle istituzioni, dalle amministrazioni comunali e dai sindaci, i più vicini ai cittadini e alle loro esigenze“.