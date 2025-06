Anche a Matera, questa sera, 1 giugno, in piazza con candele, torce, lanterne per Gaza

«Gaza è allo stremo. Il genocidio del popolo Palestinese è la notte della democrazia, di tutte le democrazie inerti. La notte tra il primo e il 2 giugno, festa della Repubblica, chiediamo che il governo italiano decida subito sanzioni contro Israele». Questa la nota che accompagna il breve manifesto nazionale della piazza “Nella notte della democrazia Gaza muore” di domenica 1 giugno organizzata nel contesto della campagna di risonanza nazionale “L’ultimo giorno di Gaza – l’Europa contro il genocidio“, già scesa in piazza il 9 maggio in occasione della giornata dell’Europa. Anche a Matera sarà possibile aderire alla mobilitazione nazionale recandosi in Piazza San Giovanni alle 21,30 -portando una candela, una torcia, una luce da accendere per Gaza. Per chi non potrà raggiungere la piazza, potrà aderire esponendo una luce alla finestra, sul balcone. Il manifesto della campagna per la piazza si conclude con un invito esplicito per chiunque volesse partecipare: «All’indomani – dell’attivazione in piazza – invitiamo a inviare alla Presidente Giorgia Meloni questo messaggio: “Il 2 giugno è la festa della Costituzione. Ma c’è un modo solo per festeggiare la Costituzione: attuarla. E se vuole davvero attuarla, l’Italia deve fare una cosa: fermare Israele. Sanzioni subito. Salvare Gaza“. Il silenzio rende complici.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.