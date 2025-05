Anche a Bernalda, nel segno della continuità, vince Francesca Matarazzo

Come a Montalbano Jonico, ma sul versante opposto politico, continuerà ad indossare la fascia tricolore anche a Bernalda, non più come vice ma come titolare, di primo cittadino Francesca Matarazzo. E’ quanto emerso dallo scrutinio dei voti espressi dai cittadini del centro del metapontino che ha confermato -in un testa a testa con l’altro competitor- l’operato dell’amministrazione uscente di centro destra, guidata da Domenico Raffaele Tataranno, della Lega ed ora consigliere regionale. Nulla da fare per Gallotta Giuseppe, candidato sindaco per la lista “Bernalda-Metaponto Bernalda” anch’essa di ispirazione di centro destra che si è visto sfilare la poltrona di sindaco per poco più di un centinaio di voti: 3.004 voti e il 49,08%), a fronte di 3.117 voti e il 50,92% conseguito, per l’appunto da Francesca Matarazzo. Non pervenuto il centro sinistra che anche in questa significativa realtà, come a Irsina, non è riuscito a presentare una lista ed un candidato. Segno di un decadimento culturale prima che politico devastante per la salute della democrazia. Ma tant’è.

