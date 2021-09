Controlli scrupolosi, ci mancherebbe, e ritardi con la stessa motivazione per l’apertura del viadotto Santo Stefano della Bradanica in territorio di La Martella ( Matera) che potrebbe verificarsi tra un paio di settimane. E’ quanto ha comunicato al senatore Saverio De Bonis la Direzione generale dell’Anas. Naturalmente attendiamo che la commissione proceda al collaudo del viadotto, dopo aver verificato che le attività geologiche in corso non costituiscono pericolo e nè possano riprendere. L’area, infatti, è arcinota per le problematiche di instabilità e per la presenza di sorgive, come abbiamo riportato in precedenti servizi. Cause che richiedono un intervento progettuale per rimuovere o contenere le cause dei movimenti geologici del comprensorio. Nel frattempo automobilisti e camionisti sono costretti a una deviazione di quasi 4 chilometri, mentre la bretella a gomito che dalla Bradanica porta in direzione Matera, a ridosso del bivio per Timmari, mostra sulla sede stradale e a ridosso tutti i segni di quanto detto prima. Attendiamo sviluppi e certezze. Siamo sempre devoti a San Tommaso…



BRADANICA, DE BONIS: “COLLOQUIO CON ANAS. CONTROLLI SCRUPOLOSI IN VISTA DI APERTURA”

“Questa mattina mi sono recato presso la Direzione generale dell’ANAS per avere chiarimenti in merito alla strada statale 655 ‘Bradanica’. Devo dire che sono stato accolto con grande disponibilità e ho avuto un colloquio molto proficuo. Mi è stato spiegato che i tempi per l’apertura definitiva della bretella si sono allungati solo per una questione di scrupolo: sono state rilevate alcune attività geologiche che necessitavano di ulteriori monitoraggi e indagini. Tali controlli sono stati effettuati e sono attualmente al vaglio della Commissione Collaudo. La dirigenza mi ha rassicurato sul fatto che entro un paio di settimane saremo aggiornati sugli esiti della valutazione della Commissione, nella speranza che possa arrivare finalmente il via libera per inaugurare il viadotto, indispensabile per il territorio lucano. Se quest’opera è di importanza strategica, è pur vero che l’apertura in sicurezza è prioritaria ed è questo il motivo delle scrupolose indagini dei tecnici ANAS. Terrò informati i cittadini sugli sviluppi della questione”.

Lo ha dichiarato il senatore Saverio De Bonis dopo il colloquio di stamattina con i tecnici della Direzione generale dell’ANAS.