“ANAESTHESIA & INTENSIVE CARE 2025 : UN CONVEGNO A MATERA

“ANAESTHESIA & INTENSIVE CARE 2025: TO BE OR NOT TO BE (AGGRESSIVE)” è il tema del convegno che si terrà a Matera nei giorni 21 – 22 FEBBRAIO 2025 presso l’Hotel del Campo

L’evento è giunto alla IX EDIZIONE ed è organizzato dal Responsabile Scientifico – Dr. FRANCESCO MASSIMO ROMITO, Direttore UOC Anestesia e Rianimazione – ASM Matera

L’iniziativa sarà un appuntamento di richiamo per tutta la cittadinanza.

La terapia intensiva rappresenta l’area più critica e tecnologicamente più avanzata della medicina moderna, dedicata alla cura di pazienti in condizioni potenzialmente letali. Con l’evoluzione delle tecnologie mediche, dei protocolli di trattamento e della comprensione delle malattie, è fondamentale che i professionisti del settore si aggiornino costantemente.

Questo congresso, giunto alla sua IX EDIZIONE, mira a fornire un forum per la condivisione delle ultime ricerche, delle migliori pratiche e delle innovazioni nel campo, configurandosi quindi come un’opportunità cruciale per il networking tra professionisti del settore, facilitando lo scambio di conoscenze e esperienze. La condivisione di best practices e l’aggiornamento sulle innovazioni possono contribuire a migliorare gli esiti clinici e a garantire cure di alta qualità ai pazienti in condizioni critiche. In un contesto sanitario in continua evoluzione, è essenziale che i professionisti della terapia intensiva rimangano aggiornati e impegnati nella formazione continua. Questo congresso rappresenta un passo fondamentale per affrontare le sfide attuali e future nella cura dei pazienti critici, promuovendo la ricerca, l’innovazione e la collaborazione interprofessionale.