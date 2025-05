ANAC: “i rischi maggiori per incidenti sul lavoro vengono dai subappalti a cascata”

“E’ inammissibile che si continuino a registrare ancora troppi incidenti e troppe morti sul lavoro.” Ha detto il presidente dell’Autorita’ Anticorruzione (Anac) nella Relazione al Parlamento presentata ieri mattina alla Camera. Giuseppe Busia ha citato con allarme i dati del Casellario delle imprese gestito dall’Autorita’ che riportano “1.448 annotazioni per violazioni delle norme su salute e sicurezza nel 2024, con un incremento del 43% rispetto al 2023 e del 87% rispetto al 2022.” “In questo contesto, i rischi maggiori vengono dai subappalti, specie se realizzati ‘a cascata” – ha sottolineato il presidente Anac -. “Il ricorso a tale istituto, quando non e’ giustificato da ragioni sostanziali, legate alla specificita’ delle prestazioni da realizzare, rivela spesso una previsione non corretta della stazione appaltante nel dimensionamento della gara o nella suddivisione in lotti.” A farne le spese, oltre all’ente pubblico “che si ritrova con prestazioni di qualita’ inferiore”, sono i “subappaltatori, in particolare Pmi, che vedono erosi i propri margini di profitto”, e poi “soprattutto” i ‘”lavoratori, troppo spesso anello debole della catena.”

Questo il commento del segretario generale della Cgil, Maurizio Landini: “Mentre qualcuno racconta un Paese che non c’è, la relazione annuale dell’Anac ci mette di fronte a verità scomode, soprattutto quando si parla di risorse pubbliche, e ci fornisce indicazioni preziose: dalla corruzione ai rischi dovuti ai subappalti a cascata. Per questo chiediamo che i tavoli annunciati dal Governo si materializzino quanto prima e siano veri tavoli di trattativa a partire proprio dalla sicurezza sul lavoro, dalle modifiche alle norme sui subappalti fino ad una vera azione di contrasto al lavoro nero e alla criminalità. L’Autorità evidenzia come siano in crescita gli incidenti sul lavoro anche negli appalti pubblici che dovrebbero essere un modello. Nel 2024 vi sono state quasi 1500 annotazioni per violazioni sulle norme su salute e sicurezza nel casellario delle imprese Anac, con un aumento del 43% rispetto al 2023 e dell’87% rispetto al 2022”. “E i rischi maggiori vengono in particolare dai subappalti a cascata e per questo la stessa Anac invita al necessario rafforzamento delle garanzie e della responsabilità in solido su tutta la catena degli appalti e subappalti, e alla corretta applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro. Come Cgil daremo il nostro contributo e le italiane e gli italiani potranno già dare il loro votando il prossimo 8 e 9 giugno i referendum contro la precarietà e per aumentare la responsabilità dei committenti proprio a tutela della salute e della vita di milioni di lavoratrici e lavoratori che operano negli appalti, pubblici e privati”.