ANAC blocca affidamento stampa fumetto “Balena Giuliana”: conflitto di interesse.

La Direzione del Museo Nazionale di Matera ha effettuato l’affidamento diretto (circa 4 mila euro) per la stampa di 200 copie di un fumetto sulla “Balena Giuliana” alla casa editrice Osanna Edizioni srl. Ma l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con propria deliberazione n.303 del 27 giugno scorso (ANAC – Delibera n. 303 del 27 giugno 2023 su appalto Museo Matera) ha bloccato tutto. La ragione? L’assegnazione sarebbe avvenuta in violazione delle vigenti norme sul conflitto di interessi in quanto l’azienda prescelta è di proprietà dell’attuale direttore generale dei musei , già direttore di Pompei, Massimo Osanna, superiore gerarchico di Annamaria Mauro, direttrice del Museo Nazionale di Matera e Responsabile unico della procedura di gara in questione. Infatti, si legge nel provvedimento con cui si chiede di adottare atti in autotutela conseguenziali), “gli stessi hanno prestato servizio, rispettivamente come dirigente e come responsabile dell’area ufficio tecnico del Parco Archeologico di Pompei” per cui la scelta “appare viziata per conflitto di interessi, considerato il rapporto che intercorre tra il RUP e uno dei proprietari della società aggiudicataria“. A nulla sono valse le controdeduzioni fornite dalle parti che non sono state ritenute dall’ANAC “sufficienti ad escludere le violazioni contestate“. Portando alle seguenti, testuali, conclusioni. “Per tutto quanto esposto, DELIBERA:

1) di ritenere che la procedura di affidamento ai sensi dell’art. 36, c. 2 lett. a) del d.lgs. 50/16 mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata, ex art. 32 comma 14 d.lgs 50/16 e diretto extra MePA con singolo operatore economico predisposta dal Museo Nazionale di Matera per la realizzazione di n. 200 copie del fumetto dedicato al “fossile della Balena Giuliana” sia stata posta in essere in violazione dell’art. 42 d.lgs. 50/2016, nonché che il concorrente avrebbe dovuto dichiarare la situazione di conflitto di interesse;

2) di raccomandare al Museo Nazionale di Matera di valutare le eventuali azioni in autotutela in riferimento alla suddetta procedura di gara e, pro futuro, di rispettare scrupolosamente le norme indicate, soprattutto in caso di affidamenti diretti;

3) di dare mandato all’Ufficio Istruttore di comunicare la presente delibera al Museo Nazionale di Matera e alla società aggiudicataria, nonché al segnalante, ex art. 13 co. 5 del Regolamento di Vigilanza sui contratti pubblici del 4 luglio 2018;

4) di pubblicare la presente delibera anche sul sito dell’Amministrazione.

Il Museo Nazionale di Matera è invitato a comunicare all’ANAC le eventuali determinazioni al riguardo assunte, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della presente delibera, che sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Autorità, ai sensi dell’art. 22, comma 1, del Regolamento di Vigilanza sui contratti pubblici del 4 luglio 2018.”

