E’ una goccia, quella della notizia dell’archiviazione da parte dell’Anac sulla mancata implementazione di dati sul sito web istituzionale, nel mare delle tante segnalazioni, denunce,polemiche su trasparenza e protagonismi che hanno costellato l’incedere della Fondazione ‘’Matera -Basilicata 2019’’ . Finita, ed era prevedibile, quasi nel dimenticatoio dopo un anno che ha portato in città, e non solo, flussi turistici al top e un ritorno notevole di immagine, il sipario della cerimonia conclusiva per la Città dei Sassi nell’anno da capitale europea della cultura e aggravata dal silenzio o quasi della epidemia da virus a corona. L’auspicio è che gli aspetti degli strascichi del contenzioso lascino spazi a un possibile rilancio della Istituzione a meno di due anni dalla scadenza naturale, che cadrà nel 2022. La voglia di continuare, di confrontarsi, di fare sistema di quei pochi che sono rimasti- come Giovanni Oliva e Rossella Tarantino, al vertice della Fondazione- è risaputa.



L’Istituzione, ricordiamo, è priva del presidente dopo le dimissioni, opportune, di Salvatore Adduce alla vigilia della campagna elettorale. Si attende, ora, uno scossone dalla nuova Amministrazione comunale, guidata da Domenico Bennardi, che detiene la delega a Matera 2019, anche nei confronti di una Regione che -è un dato oggettivo- ha mostrato finora scarsa attenzione verso la Fondazione della quale è azionista di maggioranza. Non mettiamo il carro davanti ai buoi o al Bue, visto che è il simbolo di Matera, ma siamo abituati a essere realisti. E siamo come san Tommaso. Crediamo nei fatti e in quello che si fa, mettendo mano alla tasca e finanziando i progetti. Vecchia storia.



Matera 2019, archiviato procedimento Anac su dati nel sito web istituzionale

A seguito della verifica di tutte le informazioni presenti sul sito web istituzionale della Fondazione Matera- Basilicata 2019, l’Anac ha comunicato “l’archiviazione della richiesta di notizie ai sensi dell’art. 4 del Regolamento sanzionatorio in ragione della non ricorrenza dei presupposti per l’avvio del procedimento sanzionatorio stante l’intervenuta implementazione dei dati richiesti nel sito web istituzionale della Fondazione, come riscontrato da successiva verifica”.

“Grazie a un lavoro fatto in sinergia con i referenti dell’Anac e con il personale amministrativo della Fondazione- spiega il Segretario Generale e manager amministrativo e finanziario ad interim della Fondazione, Giovanni Oliva – abbiamo completato l’inserimento di tutte le informazioni che risultavano non presenti nella sezione Amministrazione Trasparente del nostro sito web. Le segnalazioni fatte dall’Anac erano in gran parte di tipo formale, per cui non andavano a inficiare la trasparenza e legalità delle attività della Fondazione, ma in ogni caso necessarie per l’implementazione del sito dedicato”.

—