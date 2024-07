Ampliata Zona a traffico limitato a via Piave e dintorni

Siamo a ridosso dei rioni Sassi, a 300 metri circa dal varco di via D’Addozio, che consente di accedere nelle ore stabilite al Sasso Barisano. Una zona fortemente urbanizzata con strutture ricettive e di servizi al turismo, che caratterizzano una vasta area del centro a ridosso della Villa Comunale che comprende via Piave e strade trasversali. Da qui la decisione della giunta comunale che, con delibera N. 263/2024 del 11/07/2024 , ha deciso di ampliare la zona a traffico limitato e di istituire la ZTL PIAVE in via Piave, vico I F. P. Festa, vico II F. P. Festa, via F. P. Festa,recinto I Piave, recinto II Piave e via O. Tataranni, nel tratto compreso tra via F. Volpe e via Piave, con vigenza dal lunedì alla domenica, compresi i festivi.Il provvedimento, nel prendere atto della nuova perimetrazione delle zone a traffico limitato e delle aree pedonali urbane, ha dato mandato al Dirigente della Polizia Locale di porre in essere tutti gli atti consequenziali al ” presente atto deliberativo per l’adozione dei relativi provvedimenti, ivi compreso l’attivazione dei varchi elettronici di controllo e la redazione del nuovo disciplinare delle zone a traffico limitato e aree pedonali, regolato da un sistema di tariffazione misurata in base al livello di inquinamento prodotto e al numero di veicoli autorizzabili”.