Non sappiamo se quella frase che campeggia sul pannello di un armadio, abbandonato in una delle tante discariche di quartiere, sia stata vergata da tempo o da un poeta di passaggio. Ma quel ”Volevo solo la dura realtà, ma tu mi hai dato un sogno” lascia una ventata di poesia in un luogo di degrado, purtroppo in aumento in una Matera che attende di passare ai mastelli della raccolta differenziata porta a porta. La frase ha incuriosito e l’ignoto creativo (uomo o donna non lo sappiamo) è stato ribattezzato con “il poeta della discarica”. Qualcuno ritiene che sia opera del ”poeta della serra” che ha lasciato frasi in altri luoghi della città. Bella la frase, romantica, forse sofferta, ma intensa. Andrà via in discarica, quando i gestori del servizio di igiene comprensoriale del Subambito 1, del quale Matera fa parte, decideranno di restituire decoro a quel posto che da via Nazionale porta in via Di Vittorio tra i rioni Piccianello e San Pardo. Resterà quella frase che i lettori ”sensibili” di giornalemio.it faranno girare e chissà che non incrocino i protagonisti di questa storia. Magari con l’aiuto di Cupido…