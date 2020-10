Il passaggio, le immagini e i video della 103^ edizione dei Giro ciclistico d’Italia a Matera, e in altri luoghi della Basilicata, restano e passano negli annali della popolare corsa a tappe. Ma con un obiettivo investire in un settore quello del cicloturismo e delle ciclovie, legato alla sostenibilità. Lo abbiamo visto con gli occhi di appassionati, turisti, famiglie che hanno ammirato le avveniristiche e leggerissime bici dei campioni e presso dallo stand dell’Apt di Basilicata la guida specializzata sul cicloturismo , con decine di percorsi spesso poco battuti ma conosciuti dagli appassionati italiani e stranieri, che aveva a pochi metri anche quello di Trenitalia dedicato alle ciclovie con 20 percorsi ciclabili da raggiungere comodamente in treno. Per Matera si tratta di scendere in Valbasento, alla stazione di Ferrandina-Matera, o in Puglia a Bari e poi proseguire in bici o in autobus. L’importante è arrivare nella Città dei Sassi e da qui spingersi verso l’interno, sulla costa metapontina, in collina o in montagna.



Ma siamo certi che alcuni dei corridori che hanno soggiornato a Matera, che si sono distratti ”volentieri” partendo da piazza San Pietro Caveoso lungo via Madonna delle Virtù risalendo per il Barisano per raggiungere la Statale 7 ” Appia” diretti a Brindisi, torneranno da queste parti. E lo stesso valga per i corridori del Giro in 20 tappe su bici elettriche a pedalata assistita che giovedì 8 ottobre sono giunti a Matera partendo da Montalbano Jonico. A seguirli, come per il Giro, tanti giornalisti sportivi e blogger. Parleranno di noi, di questa terra e i loro servizi torneranno utili quando la tempesta di ritorno del covid 19 sarà passata. Chissà che il Giro non si sia portato sui pedali della carovana rosa l’onda lunga del virus a corona, intorno alla catena e ai cambi delle bici.