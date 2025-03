Amministrative il 25-26 maggio; referendum e ballottaggi, l’8-9 giugno

Il Consiglio dei ministri ha dato via libera al dl elezioni, che consentirà di votare in due giorni (domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15) già dalla prossima tornata di elezioni amministrative. La data per il primo turno delle Comunali è stata individuata per il 25-26 maggio mentre l’election day con i referendum sarà nelle date dei ballottaggi, l’8 e 9 giugno. Oltre a Matera, al voto del prossimo 25-26 maggio, sono chiamati 461 Comuni su 7.896 (il 5,8%). Di questi, 9 capoluoghi di Provincia, dei quali 2 sono anche capoluoghi di Regione (Genova e Aosta), oltre a Trento e Bolzano, capoluoghi delle rispettive Province autonome. Gli altri capoluoghi di Provincia chiamati alle urne sono Nuoro, Pordenone, Ravenna.

Gli elettori saranno chiamati a esprimersi, in occasione del ballottaggio dell’8-9 giugno (election day con le amministrative), anche su cinque quesiti referendari: uno, sulla cittadinanza, promosso da +Europa e dai radicali, che punta a dimezzare da 10 a 5 anni i tempi di legale soggiorno per l’ottenimento della cittadinanza italiana per cittadini stranieri ed extracomunitari. Gli altri quattro sono stati promossi dalla Cgil e puntano a modificare le normative in tema di licenziamenti illegittimi, indennità alle piccole imprese e sull’utilizzo dei contratti a termine (questi tre modificano il Jobs Act) e sugli infortuni sul lavoro (esclusione della responsabilità solidale del committente, dell’appaltante e del subappaltante).

In Basilicata chiamati alle urne poco più di centomila elettori. Come dicevamo c’è la Città dei Sassi, che è l’unica che potrebbe andare al doppio turno, e che ci arriva da commissariata a seguito delle dimissioni del Sindaco Domenico Bennardi a fine ottobre, a seguito delle dimissioni della maggioranza dei consiglieri dinanzi ad un notaio. Anche nella gran parte degli altri comuni si arriva alle urne per motivi diversi dalla scadenza naturale. Bernalda, Montalbano Jonico e Irsina, dove i rispettivi sindaci (Domenico Tataranno, Piero Marrese e Morea) sono decaduti in seguito all’ingresso in consiglio regionale. Idem a Tolve (nel potentino) per il più volte sindaco, oggi assessore regionale alle Infrastrutture, Pasquale Pepe. Sempre nel potentino sono altri tre i comuni che che rinnoveranno i consigli: Lavello, dove venuta meno la maggioranza il comune da qualche mese è guidato dal commissario Canale. Stessa sorte ad Atella per l’amministrazione Telesca durata appena un anno con le dimissioni di sette dei dieci consiglieri. Quindi Senise, dove il più volte sindaco Castronuovo è stato sfiduciato la scorsa primavera ed ora traghettato alle urne dal commissario Gentile.