Ammessa class action di Altroconsumo vs Stellantis e Citroen per airbag difettosi

“Altroconsumo porta a casa un altro importante risultato a favore dei consumatori italiani.

L’Organizzazione, che si è fatta portavoce dei cittadini ingiustamente danneggiati, apre la

strada al risarcimento per migliaia di automobilisti.”

A riferirlo è Vincenzo Di Riso, rappresentante regionale per la Basilicata con una nota in cui ricorda che “Il 14 aprile scorso, infatti, Il Tribunale delle Imprese di Torino ha dichiarato ammissibile l’azione di classe promossa da Altroconsumo, insieme ad altre associazioni dei consumatori, contro Stellantis N.V.,Groupe PSA Italia S.p.A. e Automobiles Citroën SA per il caso degli airbag difettosi installati su Citroën C3 e DS3 prodotte tra il 2009 e il 2019.

La decisione riconosce la legittimità della richiesta di risarcimento promossa da Altroconsumo per i consumatori proprietari dei modelli coinvolti nella campagna di richiamo, riconoscendo che Stellantis era a conoscenza di tutto già dal 2019 e per 5 anni non vi ha posto rimedio.

La causa, originariamente promossa contro Stellantis e Groupe PSA, è stata estesa anche ad Automobiles Citroën SA.

Nel dettaglio, il Tribunale ha stabilito:

– L’ammissibilità dell’azione di classe e l’inclusione nella classe di tutti i proprietari di Citroën C3 e DS3 prodotte tra il 2009 e il 2019;

– La pubblicazione dell’ordinanza entro il 29 aprile 2025 sul portale dei servizi telematici, da cui decorre il termine di 150 giorni per aderire all’azione;

– La prossima udienza è fissata per il 21 novembre 2025.

Altroconsumo ha richiesto la liquidazione di un danno patrimoniale calcolato in 17,24 euro per ciascun giorno di ritardo nella sostituzione dell’airbag prodotto dalla società Takata — valore corrispondente al costo medio giornaliero del noleggio di un’automobile di piccole dimensioni — ammontando così a 517,20 euro per ogni mese di mancato intervento, oltre al risarcimento per danni non patrimoniali pari a 1.500,00 euro per ogni automobilista.

Oggi, più di 170.000 automobilisti – tra cui oltre 154.000 proprietari di Citroën C3 e quasi 19.000 proprietari di DS3 – vedono riconosciuto il proprio diritto a partecipare all’azione collettiva per ottenere giustizia.

Tutti i consumatori coinvolti nella campagna di richiamo – conclude Di Riso– possono iscriversi alla class action di Altroconsumo per ottenere il risarcimento.”

