Amici della Biblioteca, nuovo coordinamento per il rilancio della “Tommaso Stigliani”

Siamo certi che l’azione di stimolo del nuovo coordinamento dei cittadini che a Matera fruiscono dei servizi della Biblioteca provinciale ‘’Tommaso Stigliani’’ servirà a evitare, come accaduto nel recente e grigio passato che la questione finisca nell’oblio, a causa della mediocrità, superficialità e scarsa fattività di quanti avrebbero dovuto fare in fondo la propria parte e,invece, hanno chiuso occhi e orecchie. A Pasquale Doria, chiamato a guidare il nuovo direttivo, insieme ad Angelo Bianchi, Chiara Rizzi, Mimmo Calbi, Francesco Mongiello e Felice Lisanti, il compito di lavorare con obiettivi a medio e a lungo termine. E la prima, è un dato di fatto, riguarda il potenziamento degli organici. Incombenza che spetta alla Regione Basilicata chiamata a breve ad approvare il nuovo bilancio di previsione e quindi anche il nuovo piano di assunzione e formazione del personale. Un passaggio necessario, che deve coinvolgere in primis i rappresentanti materani in consiglio regionale, aldilà della appartenenza o che siano intervenuti (o siano rimasti in silenzio,purtroppo) sulla scia delle polemiche circa i motivi ,le responsabilità e irresponsabilità del ‘’ridotto’’ accreditamento del contributo finanziario 2021 per la Biblioteca di Matera. Una istituzione da rilanciare nei contenuti e nella diversificazione dell’offerta. E su questo aspetto, forti della devozione a san Tommaso, gli Amici della Biblioteca (espressione di una parte di città che ha nella identità e nella cultura del territorio un ‘bene comune’’ fuori dalle logiche dell’opportunismo e dell’affarismo ipocrita) avranno un bel da fare nel contribuire a riempire di contenuti credibili e concreti un accordo di programma con Regione, Comune, Provincia e con quanti vorranno spendersi per la ‘’ Stigliani’’. Non sarà facile definire tempi e modi e tenere vive spinte motivazionali, dopo aver visto come sono finiti gli annunci su altri progetti ‘’culturali’’ (cinema e dintorni) frutto di protocolli di intesa a più voci o del silenzio…sulla mancata apertura della biblioteca ” Leonardo Sacco” al rione Spine Bianche. Stessa storia per l’assenza di risposte al Conservatorio ‘’E.R Duni’’ (realtà in continua crescita) che ha chiesto la disponibilità di una parte degli spazi di ‘Palazzo Malvinni Malvezi’ per l’attività didattica. Un clima di scarsa sensibilità e affidabilità, che si aggiunge ai danni arrecati dalle problematiche e disagi alle biblioteche seguiti alla legge di riforma (?) Delrio e allo sciagurato referendum renziano, che ha finito con il complicare le cose. Fondi nazionali, rete regionale delle Biblioteche nazionali di Basilicata. Arriveranno deleghe piene,in materia, alla Province? Ci sarà una ripresa delle biblioteche comunali? Percorsi di largo respiro che richiedono credibilità e impegno. Gli Amici della Biblioteca hanno le idee chiare. Ma è la città, quanti operano nelle istituzioni, il mondo dell’associazionismo, l’Università, che non devono fare mancare impegni,proposte e contributi. Auguri e buon lavoro.



LA NOTA DEL NUOVO DIRETTIVO

Amici della Biblioteca, nuovo coordinamento per il rilancio della “Tommaso Stigliani”

Nuovo coordinamento dei cittadini utenti della Biblioteca “Tommaso Stigliani” che, ancora una volta, si sono mobilitati per scongiurarne la chiusura, l’inagibilità o la parziale disponibilità, nonché il rilancio a servizio del territorio provinciale.

Riuniti nella Sala Fodale, presente la direttrice della Biblioteca, Antonella Nota, i presenti hanno deciso di nominare coordinatore dell’Associazione Amici della Biblioteca Pasquale Doria, unitamente al direttivo composto da Angelo Bianchi, Chiara Rizzi, Mimmo Calbi, Francesco Mongiello e Felice Lisanti.

Non mutano le finalità del Comitato, che intende offrire il proprio sostegno civico al rilancio del qualificato servizio svolto dalla Biblioteca, quale presidio culturale pubblico irrinunciabile delle comunità del territorio provinciale. Un impegno da svolgere mediante iniziative da programmare di volta in volta, per salvaguardare l’integrità del suo patrimonio materiale e immateriale. Tutto ciò nella consapevolezza dell’importante funzione che la Biblioteca assume come luogo in cui esercitare il diritto allo studio e al libero confronto e dove poter praticare una politica della dialettica e della costruzione della cittadinanza; per promuovere il suo utilizzo come fattore di inclusione sociale, consentendone l’accesso al maggior numero di persone, e di riduzione delle disuguaglianze sociali mediante l’acquisizione di conoscenze e l’approfondimento del sapere. e costante offerta di quotidiani, periodici e riviste di informazione specialistica.



Durante i lavori è emersa con tutta evidenza l’urgente necessità d’inserire nuovo personale qualificato per garantire i servizi essenziali di una biblioteca quali la catalogazione, l’aggiornamento e le scelte editoriali, il reference, la consulenza bibliografica, l’assistenza alla consultazione dei cataloghi, ricerche informative e documentate. Ad oggi il personale della biblioteca si è ridotto drasticamente a 13 unità (3 di queste prossime alla pensione). Tra loro non vi è nessun bibliotecario.

Allo stesso tempo, è nuovamente emersa l’irrinunciabile opportunità di sdoganare l’idea della biblioteca come solo luogo di raccolta e deposito. La visione emersa è quella di una biblioteca come centro culturale e sociale attivo. Obiettivo che potrà essere conseguito in un’ottica di collaborazione con le associazioni culturali, l’Università di Basilicata, gli enti e le imprese presenti sul territorio per creare una rete di cittadini che sostengono la biblioteca nel programmare attività da mettere in atto nel prossimo futuro.