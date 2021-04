…finchè durare la pazienza dei tanti concittadini, con la necessità di controllarsi periodicamente, che cuore e sistema circolatorio non diano problemi perchè, come ripetono spesso a vuoto ”dotti, medici e sapienti della politica” prevenire è meglio che curare, prima che sia troppo tardi. Ma quando si è costretti a chiudere l’ambulatorio dell’Associazione ”Amici del Cuore”, a causa della ”cronica” ormai emergenza epidemica da virus a corona c’è poco da fare. E quel cartello affisso, con rammarico dal presidente del sodalizio Paolo Loiodice, accresce quel clima di religiosa sofferenza che è la Settimana Santa. Finora è rimasta senza risposte la richiesta del 18 gennaio scorso, inviata alle autorità politiche e sanitarie regionali e territoriali, di poter vaccinare per tempo i volontari dell’ambulatorio, per evitare contagi. Possibile che i livello di sordità abbia infranto tromba di Eustachio…e sensibilità coronariche verso questo sodalizio che svolge in silenzio un servizio prezioso per il territorio? Mettetevi una mano alla coscienza e sostenete chi può dare una mano, soprattutto ora che ospedali come il San Carlo e il Madonna delle Grazie sono alle prese con focolai di contagio che hanno coinvolto personale sanitario e paziente. E che, naturalmente, non possono erogare servizi di prevenzione e monitoraggio della salute. Meno passerelle e più fatti e guardate alle reali priorità di quanti vogliano lavorare per la collettività ma in sicurezza… Basta ”Calvari” della mediocrità e dell’ottusità. Attendiamo gesti di ” Resurrezione” nei fatti…come quelli di dare una risposta a una nota degli Amici del cuore datata 18 gennaio 2021. Il giorno dopo della ricorrenza per Sant’ Antonio Abate, che segna l’apertura del Carnevale. Ma con la salute non si scherza.