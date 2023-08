Ambulanza del 118 a San Mauro Forte: Bardi, Fanelli, Rizzo…rispondete al Sindaco!

Avere sul posto e vederla lì parcheggiata in bella mostra, una autoambulanza del 118….e non poterne disporre nel momento del bisogno. E’ ciò che accade a San Mauro Forte, almeno da un’anno a questa parte. Prima a singhiozzo poi in modo più frequente. E nella giornata odierna a farne le spese di questo disservizio è stato proprio il vicesindaco di questa piccola comunità, Marco Diluca. Il giovane amministratore, come ci riferisce l’assessore Mario Galgano, ha accusato un malore e dopo un primo soccorso con l’ausilio del medico di base si è reso necessario l’allertamento del 118 che ha dovuto far accorrere una autoambulanza da Tricarico, giunta sul posto dopo circa quaranta minuti. Diluca è stato poi condotto precauzionalmente presso il Madonna delle Grazie di Matera per ulteriori accertamenti. Sembra che tutto si concluderà bene. Ma la domanda che ci si è posto nell’occasione è sempre la stessa: e se si fosse trattato di qualcosa di più grave? Come sarebbe andata a finire? L’augurio è che non accada mai ciò che si teme possa accadere. Ma non bisogna sfidare la fortuna. E il Sindaco Nicola Savino, unitamente all’assessore alla sanità Mario Galgano, rinnovano anche in questa occasione la loro denuncia per questo disservizio. Così come stanno facendo -inascoltati- dal 9 agosto 2022, quando gìà inviarono una prima missiva (prot. 4-909) a Vito Bardi, Francesco Fanelli, al Direttore sanitario dell’ASP Luigi D’Angola e a Serafino Rizzo, responsabile del dipartimento intervento d’urgenza 118, in cui segnalavano la criticità della locale postazione del 118 e che “Con frequenza ormai quotidiana, l’ambulanza di San Mauro Forte viene spostata presso il PPI di Stigliano” e che a causa di ciò “è accaduto più volte che, a fronte di casi di necessità dell’intervento del 118…si è dovuto attendere l’intervento dei soccorsi provenienti da altre postazioni ben più lontane, implicando durata maggiore nella tempistica di intervento.”

Da allora la situazione, come abbiamo visto, lungi dal migliorare è andata sempre più peggiorando. E alle rinnovate segnalazioni, richieste di risoluzione del problema e persino richieste di incontro con le autorità competenti….si è alzato un odioso muro di gomma. Nessuna risposta, infatti, denunciano Savino e Galgano è stata data ad altre due missive inviate agli stessi destinatari della precedente, una in data 8 giugno 2023 (prot. 3338) (Comune San Mauro Forte- NOTA PROT. 3338.2023. CRITICITà 118) e l’altra in data 23 giugno 2023 (prot. 3706) (Comune di San Mauro Forte- nota 3706 RICHIESTA INCONTRO 118. 23 GIUGNO 2023). Con quest’ultima, infatti, a fronte del mancato riscontro della nota inviata quindici giorni prima, i due amministratori ribadivano che “ci vediamo costretti, nostro malgrado, a denunciare nuovamente la situazione di disservizio determinatasi presso la locale postazione del 118…con frequenza quasi quotidiana il Punto Sanitario Territoriale INDIA19 rimane non operativo” e nel contempo veniva richiesto “al Dott.Rizzo di convocare un incontro urgente” per poter discutere i dettagli della situazione segnalata. Ma come ci viene detto, al momento nessuno ha avuto nemmeno il buon gusto istituzionale di rispondere alle richieste dei legittimi rappresentanti di una comunità preoccupata per la propria incolumità. Per la carenza di un servizio pur formalmente presente ma che non viene messo in grado di essere funzionante. Il Presidente Bardi e l’assessore Fanelli possono esibire quanti dati e tabelle che vogliono, per rivendicare una sanità in miglioramento nella nostra regione e nella provincia di Matera. Nessuno li prenderà mai per buoni se la situazione sul campo, quella che vivono quotidianamente i cittadini sulla propria pelle, è quanto denunciato anche da San Mauro Forte. E’ questa la sanità di prossimità di cui ci si riempie la bocca un giorno si ed un altro pure? I fatti, come sempre, sono sempre lì implacabili a smontare la propaganda. Bardi, Fanelli e Rizzo quanto tempo si prenderanno per dare una risposta alle denunce degli amministratori di San Mauro Forte? Ci auguriamo avvenga subito.