AMBITO METAPONTINO COLLINA MATERANA: AL VIA GLI SPORTELLI CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE

I Comuni di Nova Siri, Stigliano, Tursi e Pisticci avranno i primi 4 Centri di Ascolto e di Prevenzione al contrasto della violenza di genere. Dopo un attento lavoro di coprogettazione con il Terzo Settore espletato dal Comune di Policoro in qualità di Capofila ATS, è stata sottoscritta la Convenzione con la Cooperativa Sociale Anthos di Pisticci, l’attuazione del progetto “Libellula” per l’apertura di quattro sportelli antiviolenza grazie a finanziamenti ministeriali ripartiti tra gli ATS dalla Regione Basilicata.

“Il ruolo di Ente Capofila – dichiara l’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Policoro, Cinzia Mastronardi – diventa strategico per intercettare luoghi e professionalità in grado di affrontare tematiche delicate come quelle della violenza di genere: grazie al lavoro sinergico attuato in Conferenza Istituzionale con tutti gli Enti associati, abbiamo riscontrato disponibilità anche in questo settore, purtroppo fortemente presente anche nelle nostre comunità”.

Tra le attività del progetto Libellula dislocato nei quattro centri, vi saranno ascolto e sostegno psicologico, legale e sociale; la previsione dell’installazione in tutti i comuni dell’Ambito di cassette rosse per segnalazioni anonime; percorsi di aiuto per uscire dalla violenza; azioni di prevenzione con scuole e giovani per diffondere la cultura del rispetto e delle uguaglianza.

All’incontro ha preso parte anche il Presidente dell’Ordine regionale di Basilicata degli Assistenti Sociali, Giuseppe Palo, con cui sono state avviate interlocuzioni con l’Ambito Metapontino Collina Materana per organizzare nuove forme di collaborazione con l’importante Professione dell’Assistente Sociale.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.