Come li chiamiamo i protagonisti della fontana dell’amore ” Eustachio e Bruna ?” o come vi pare…Le avvisaglie del selfie ” Y love you, Ti amo, te amo, je t’aime, ich lie dich ” e via elencando, nella maggiori lingue internazionali, lo abbiamo avute sotto il solleone (37 gradi!) lungo via Muro, e precisamente in via San Giacomo, dove Pier Paolo Pasolini prima con ”Il Vangelo Secondo Matteo”, ‘Mel Gibson’ con The Passion o con ”Il Nuovo Vangelo” di Milo Rau dove il sindaco Raffaello De Ruggieri ha recitato nel ruolo del Cireneo, per la inaugurazione della Fontana degli Innamorati. Un nuovo ”marcatore” del territorio o ”attrattore” del panorama dei Sassi ( si scrive sempre in maiuscolo, trattandosi non di comuni pietre ma del cuore antico di Matera) che diventa luogo per una foto ricordo e nell’intento degli Amministratori comunali ”luogo dove innamorati di tutto il mondo” si giureranno amore perenne. E così con lo slogan ” Amarsi a Matera” è stata inaugurata la ” Fontana degli innamorati” realizzata dallo scultore campano Antonio Sepe su un’idea di Enzo Viti e Teresa Lupo che hanno seguito fino in fondo la realizzazione del manufatto, che avrebbe dovuto essere inaugurato il 20 luglio scorso alla presenza del ministro per il Sud Giuseppe Provenzano. L’opera, composta da cinque sculture in bronzo naturale, con una fontana d’epoca in ghisa, è incentrata sull’antica consuetudine dei giovani della prima metà del secolo scorso, di incontrarsi a ridosso di una fontana per un approccio che nel tempo avrebbe portato a giurarsi eterno amore.



” Il gruppo scultoreo- ha detto il sindaco Raffaello De Ruggieri, che risiede negli antichi rioni di tufo – è unn marcatore della memoria degli abitanti dei rioni Sassi, patrimonio dell’Umanità, che lega amore e tradizione. E così i turisti, come accade a Roma a Ponte Milvio dove si giurano eterno amore lasciando un lucchetto, potranno farlo in una città millenaria scambiandosi un geco opera di artigiani locali”. Si tratta della ”Lciart ‘mbasc(i)nèt”, biancastra anzi giallastra che si mimetizza con il tufo. Un amuleto di costanza e fedeltà al territorio per nuove unioni. Chissà. Il sindaco ha colto l’occasione per respingere al mittente le accuse di varia natura circa la inopportunità di realizzare lì quell’opera, di danaro sprecato e di ignorare altre priorità nella gestione dei rioni Sassi e della cultura del territorio. ” E’ un’opera realizzata laddove un tempo c’era una fontana -ha detto il primo cittadino- e resterà qui per gli anni a venire anche quando la patina di bronzo sarà oscurata dai segni del tempo. E questo malgrado i vandali e di quanti ignorano la memoria dei luoghi, nonostante i mugugni di alcuni…Chi la le mani in tasca guarda la tv, cbi non le ha opera…” Frasi che hanno colpito anche i visitatori, poco addentrati nelle polemiche locali. L’opera è stata realizzata con un importo di 150.000 euro con risorse del Ministero nell’ambito della legge 208/2015 in tutto 800.000 euro non ancora spese) destinate unicamente -ha precisato De Ruggieri – per l’acquisto di immagini visive, di immagini scultoree raffiguranti la vita nei Sassi, e per installazioni di arte urbana. Il sindaco ha annunciato,infine,la realizzazione di cinque sculture all’ingresso della città che ricorderanno i cinque fiumi della Basilicata . Un disegno per Matera ”città dell’acqua” e dei sistemi idrici di raccolta e distribuzione, che le hanno consentito nel 1993 di inserire i rioni Sassi e l’habitat rupestre nel patrimonio dei beni tutelati dall’Unesco. Ma ora è tempo di far sbocciare l’amore, con quel fiore che un giovane offre ”a distanza” – sotto lo sguardo di una persona matura- come era un tempo alla ragazza che con la rizzola riempie l’acqua alla fontana. Una ragazza rappresentata con un pizzico di sensualità con la gamba ad arco poggiata alla fontana, in bella vista con il ginocchio, quasi come il seno ormai dorato- a furia di toccarlo- della mitica Giulietta di Verona che attende il suo Romeo.

Ragazza alla fontana a parte il gruppo scultoreo è contestualizzata con altre figure sul muretto e la inevitabile foto ricordo ci sta tutta. Ma occorrerà vigilare per evitare atti vandalici. E’ opportuna anche una correzione alla targa ricordo. Sassi si scrive in maiuscolo. Sono il cuore della città e non dei semplici frammenti lapidei. E questo nel pieno rispetto della cultura della memoria dei luoghi. Una citazione,infine,per la agile brochure con la foto di copertina di Antonio Genovese , un testo che ricordi gli approcci alla fontana di un tempo, la mappa per raggiungere i luoghi sul retro e l’invito a comprare i ‘gechi’’ dalla botteghe di artigianato artistico.



Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti i progettisti Enzo Viti e Teresa Lupo, lo scultore Domenico Sepe e il Sindaco di Matera, Raffaello de Ruggieri.