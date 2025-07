Amaro Lucano 1894, sponsor della Festa della Bruna 2025

Lucano rinnova il legame profondo con la tradizione e il territorio di appartenenza diventando uno degli sponsor della Festa della Bruna, la celebrazione più sentita dai materani, che il 2 luglio ha animato la città dei Sassi con la sua energia antica e travolgente.

Una festa che non è solo memoria religiosa, ma rito collettivo, identità, orgoglio. Migliaia di persone si sono riversate nelle strade di Matera, attirando visitatori da tutto il mondo e generando un forte impatto culturale e turistico.

Per celebrare l’appuntamento, Lucano 1894 ha realizzato un video dedicato alla Festa, proiettato su sette maxi schermi posizionati nei luoghi simbolo della città durante i giorni della manifestazione. Successivamente, il video è stato condiviso sui canali social, portando l’emozione della Bruna a un pubblico ancora più ampio.

Nel mese di giugno, la città si è preparata alla grande festa con una serie di eventi collaterali. Tra questi, il 7 giugno, l’House of Lucano presso il cocktail bar Area 8, ha ospitato la presentazione ufficiale delle t-shirt dell’edizione 2025, in collaborazione con l’organizzazione della festa. Un appuntamento simbolico, che testimonia ancora una volta il desiderio di Lucano 1894 di sostenere e valorizzare la cultura locale.

In parallelo, Lucano 1894 ha lavorato alla realizzazione di una speciale bottiglia, ispirata alla Festa della Bruna: un omaggio visivo che ha intrecciato elementi iconici come i Sassi, le luminarie e il Carro trionfale, simboli indelebili della storia e dello spirito di Matera.

“Essere parte della Festa della Bruna come sponsor è per Lucano un ritorno alle radici e insieme uno sguardo al futuro. Un modo concreto per dire che, da oltre 130 anni, siamo legati indissolubilmente a questa terra e alla sua straordinaria capacità di emozionare e reinventarsi, anche attraverso le tradizioni.” – Dichiara Letizia Vena, Brand Manager Lucano 1894.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.