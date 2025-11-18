Amarcord…Una Fiat 2300 e quella targa MT 10000

Quella foto in bianco e nero comparsa sul sito web ”targhe nere”, e girataci da un amico, ci aveva incuriosito e non poco: il retro dell’ammiraglia di casa Fiat,attorniata da signori con occhiali scuri, per un evento particolare con quel traguardo delle 10.000 auto immatricolate per la provincia di Matera, immortalate con una foto, scattata – a giudicare dai mattoni vetrati- nei pressi di una autofficina o di un autosalone. Particolare che ha destato ricordi, indirizzati verso la storica concessionaria Fiat Maffei di via Lucana. Dubbio sciolto raggiungendo in concessionaria Fiat, Alfa Romeo, Lancia ecc, oggi sulla statale 99 per Altamura, Giuseppe Maffei amministratore del Gruppo Maffei. E Giuseppe ha riconosciuto oltre alla foto, luogo, anche il papà Angelo, gestore storico della concessionaria Fiat, un referente di zona della Casa fondata dagli Agnelli e un rappresentante istituzionale del tempo. Forse il Prefetto… E in quel temo era il dottor Raimondo Turco, in carica dal 1958 al 1964, ma non abbiamo nè foto e né conferme. Ricerca appena agli inizi, ma un appassionato delle Fiat (mio padre aveva una Fiat 600 targata MT 6058, e io sono alla terza vettura dopo la 127, la Tempra e ora una Tipo) non si ferma. E così mi sono rivolto all’amico Donato Luongo, direttore dell’Aci di Matera e appassionato di veicoli d’epoca che ha contribuito, e non poco, a fare una ricerca tramite gli archivi centrali dell’Aci storica su quella Fiat 2300. Una ”ammiraglia” di casa Fiat, con 2279 di cilindrata, allestimenti al top e una velocità che nella versione lussuosa poteva raggiungere i 170 chilometri orari. Auto d’alta classe per cardinali, vescovi, ministri e capitani d’industria. Per Matera che risaliva la china, dopo il secondo conflitto mondiale, quell’auto era un bel segnale di ripresa… E veniamo ai dati dell’archivio storico dell’Automobile club d’Italia. La ”2300” venne immatricolata il 7 dicembre 1962 e la foto in bianco e nero con i signori in cappotto e cappello ne sono la conferma. Veicolo intestato ad Angelo Maffei, classe 1925 di Matera e a Giuseppe Grieco, classe 1930 da Bernalda, commercianti di autoveicoli in Matera al civico 25 di via Gramsci e in via Roma. Sedi espositive Fiat iniziali con officina(e poi sede definitiva) in via Lucana, ovviamente. La vettura venne acquistata per una somma importante 1.350.000 lire. Tre anni dopo, nel 1965, la ”Fiat 2300” venne venduta per 1.100.000 lire a Donato Colonna, classe 1926, operaio, di Altamura ( Bari). E poi? L’archivio storico dell’Aci si ferma qui. La vettura paradossalmente potrebbe essere ancora in giro, marciante con altra targa, demolita o dimenticata in un fienile…La curiosità è tanta. Ma non disperiamo, con l’auspicio di rintracciare,magari per caso, la vecchia ammiraglia degli anni Sessanta di casa Fiat, dallo stile americaneggiante . Venne prodotta in 150.000 esemplari a Torino ”Mirafiori” a partire da una 1800 che nella seconda metà degli anni ’50 aveva sostituito le ‘possenti” Fiat 1400 e 1900 utilizzate anche come taxi. Quest’ultima anche nella versione bicolore ”America”.Ne ricordiamo una in livrea bianca e celeste, scomparsa da Matera 30 anni fa.

UNA FIAT 2300

