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Cronaca

Amabili Confini arriva a Serra Venerdì: ospite Edoardo Camurri con “La vita che brucia”

Anna Giammetta
Di Anna Giammetta

Prosegue il viaggio culturale della rassegna itinerante “Amabili Confini 2026”, che giovedì 21 maggio farà tappa nel quartiere Serra Venerdì di Matera. Il secondo appuntamento del cartellone è in programma alle 18.30 nello Spiazzo di viale Rosmini, luogo che per una sera diventerà spazio di incontro tra letteratura, giovani talenti e riflessione filosofica. In caso di maltempo l’evento si svolgerà nell’auditorium della parrocchia Maria SS. Addolorata.
Protagonista della serata sarà Edoardo Camurri, scrittore, giornalista e voce nota di Rai Radio 3, che presenterà il suo ultimo libro *La vita che brucia* (Timeo, 2025), un testo intenso e originale che affronta il tema universale della sofferenza senza cercare scorciatoie consolatorie.
Il volume si muove tra filosofia, flusso di coscienza e aforismi, intrecciando pensiero antico e contemporaneo in una riflessione profonda sul dolore umano. Camurri propone infatti una scrittura capace di accompagnare la sofferenza senza cancellarla o addolcirla, offrendo al lettore uno sguardo lucido e personale sull’esperienza del vivere.
Prima dell’incontro con l’autore, la manifestazione darà spazio ai giovani e alla creatività con la premiazione del racconto vincitore del concorso per le scuole superiori “I colori dell’immaginazione”, nella sezione “Blu”, dedicata ai generi fantasy e avventura. Saranno inoltre letti alcuni testi selezionati della sezione “Fuori zona”, che raccoglie racconti brevi provenienti da altri comuni lucani e da diverse regioni italiane.
Ad aprire la serata sarà Rita Montinaro, mentre il dialogo con Camurri sarà affidato ad Agnese Ferri dell’associazione Amabili Confini e alla docente Vittoria Abate.
La rassegna continuerà fino al 16 giugno con altri quattro appuntamenti distribuiti tra quartieri e centro cittadino, confermando l’obiettivo del progetto: portare la cultura fuori dai luoghi tradizionali e renderla occasione di incontro diffuso e partecipato. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Matera, è sostenuta esclusivamente da partner privati.
Per informazioni e programma completo è possibile consultare il sito [Amabili Confini](https://www.amabiliconfini.it?utm_source=chatgpt.com) oppure le pagine social ufficiali su [Facebook](https://www.facebook.com/amabiliconfini/?utm_source=chatgpt.com) e [Instagram](https://www.instagram.com/amabiliconfini/?utm_source=chatgpt.com).

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Anna Giammetta
Anna Giammetta
Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell'Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.
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