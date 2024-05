Alunni dell’IC Pascoli di Matera alle finali di Milano dei “Campionati di Giochi Matematici”

La finale nazionale dei “Campionati di Giochi Matematici” si terrà sabato 25 maggio a Milano presso l’Università Bocconi, negli edifici di via Sarfatti 25 e del “Velodromo” di piazza Sraffa 13. A competere ci saranno anche nove alunni dell’IC Pascoli di Matera che hanno superato i quarti di finale e la semifinale. Per la Categoria C1 (prima e seconda media), parteciperanno: Mattia Perniola (1 A), Matteo Rodolfo (1 H), Eva Tarasco (1 M), Emanuele Gravela e Michele Camporeale (2B) , Donatello Di Lecce e Sofia Esposito (2 H). Mentre per per la Categoria C2 (terza media), saranno: Andrea Barina e Lorenzo Mazzilli (3 E).

“Lo spirito che contraddistingue questa prestigiosa competizione -scrive alla vigilia della partenza dei propri alunni il dirigente Michele Ventrelli- ha tante sfaccettature: oltre alla conoscenza di base della matematica, c’è il piacere di giocare, c’è la logica più stringente, c’è un po’ di fantasia…e poi c’è quel “guizzo”, quell’intuizione che ti fa capire che un problema apparentemente molto complicato, in realtà può non essere così difficile da risolvere. Ogni gioco matematico è un problema con un enunciato divertente, che suscita curiosità e induce alla riflessione. I nostri alunni, è evidente, hanno queste caratteristiche e noi siamo particolarmente fieri di loro. Rinnovando i nostri complimenti, auguriamo a tutti loro di divertirsi sempre di più con la matematica!“

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.