Alunni dell’IC Pascoli di Matera, campioni della “Sicurezza”

Si è svolta giovedì 23 novembre 2023 a Roma, la fase finale dell’edizione 2022/2023 del concorso “La sicurezza a partire dai banchi di scuola”, organizzato dal Gruppo di Lavoro Sicurezza del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, con la partecipazione in presenza e on line delle ventitré classi che vi hanno preso parte in tutta Italia, in collaborazione con gli ordini provinciali degli ingegneri dei rispettivi territori. Da una nota si apprende che “Al primo posto nazionale si è classificato il progetto “Parola d’Ordine: Sicurezza”, realizzato dagli alunni della II C dello scorso anno scolastico – ora III C – dell’Istituto Comprensivo “Giovanni Pascoli” di Matera. Il premio è stato conferito dall’Ing. Tiziana Petrillo (Consigliere C.N.I./ Coordinatore GdL Sicurezza e Prevenzione Incendi) e dall’Ing. Gianluca Giagni (Coordinatore GTT1 del GdL Sicurezza e Prevenzione Incendi). I ragazzi della ex II C – collegati online – hanno gioito insieme alla Prof. Enrica Salomone, al Dirigente della Scuola, Prof. Michele Ventrelli, alla referente locale e componente del GTT1, Ing. Luigia Scarpa, e al formatore Ing. Gianluca De Marco. Il loro progetto ha riepilogato una serie di lavori svolti durante tutto lo scorso anno scolastico, dedicati alla sicurezza in diversi ambiti: alimentare, nei viaggi, nei cantieri edili, nella segnaletica e attraverso le numerose figure professionali correlate alla tematica. Con queste importanti premesse, anche per l’anno scolastico in corso, il gruppo materano di alunni e ingegneri ha deciso di ritrovarsi per affrontare ancora, in classe, l’importante argomento attraverso l’elaborazione di nuovi interessanti progetti.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.