Alunni della Nicola Festa di Matera incontrano lo scrittore Costantino Dilillo

Nella giornata odierna, gli allievi delle classi prime della scuola secondaria di I grado Nicola Festa di Matera hanno effettuato una visita guidata presso la Chiesa rupestre della Madonna dell’Idris dove, nel piazzale antistante, hanno incontrato lo scrittore Costantino Dilillo, autore del romanzo “I misteri delle cento caverne” e l’editrice Maria Lina Giannatelli. Luogo pieno di fascino e mistero, sorge su uno sperone roccioso nei pressi della Chiesa di San Pietro Caveoso, in una posizione che offre un panorama unico sulla città e sulla Gravina, fa parte di un complesso rupestre che comprende anche una cripta dedicata a San Giovanni in Monterrone e ben conserva magnifici affreschi. La sua facciata esterna, costruita in tufo e il piccolo campanile sono elementi che attraggono l’attenzione dei passanti sulla piazzetta. Al rientro nel plesso scolastico di Via Lanera, gli alunni, hanno potuto colloquiare con lo scrittore Dilillo e porre domande sul libro ambientato nei luoghi visitati. Infatti, la storia raccontata nel romanzo, liberamente ispirata a fatti realmente accaduti fra il 1961 e il 1962, narra l’avventura di quattro ragazzi che scoprono le chiese rupestri della Murgia materana e i dipinti murali che le adornano. La voglia di saperne di più li porta ad indagare in questo territorio ricco di storia e di umanità e ben presto la vicenda si complica, con il mistero iniziale che si tinge di giallo e i ragazzi chiamati ad affrontare grossi pericoli per salvare tesori preziosi.

L’iniziativa si è svolta nell’ambito del “Progetto lettura e incontro con l’autore” (di cui è referente la docente Daniela Lemma) che ha la finalità di sviluppare la motivazione e l’interesse soggettivo alla lettura, con recupero e potenziamento delle abilità di lettura e scrittura attraverso la conoscenza della produzione letteraria contemporanea e l’incontro con gli autori.

