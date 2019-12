Cenoni, veglioni per tutti i gusti e per tutte le tasche. E così, per esempio, al Golden Gala organizzato da Villa Schiuma e Quadrum sono quasi mille o quasi come le camice rosse di Garibaldi, per la notte di Capodanno con la livrea dell’eleganza o del senza impegno, con la voglia di divertirsi per chi è giovane dentro oltre che all’anagrafe. Tra portate, pasti, antipasti, musica, beneaguranti lenticchie e zampone e soprese…, a cena – ci dice Franco Braia- ci saranno i Tiro Mancino prima del concerto in piazza Vittorio Veneto e poi a mezzanotte sopresa… Prezzi da presenza che vale palco, tavola e credenza in linea con il centone che alimenta la festa del cenone. Ma con la possibilità di far scendere a 40….la febbre del martedì sera per salutare il 2019 e ingraziarsi il 2020 con un primo piatto, panettone e spumante. Poi la marea di auguri reali e virtuali, ma senza eccessi. Auguri