Altro incidente sulla SS7. Finora chiacchiere e comunicati. Chi e cosa si aspetta?

La risposta, lapidaria, e va subito alle elezioni regionali 2024 dove in tanti vorranno mettere il ”cappello” su un progetto e su un finanziamento che ancora non c’è, per adeguare la statale 7 ” Ferrandina- Matera” nel tratto che va dalla statale 99 a Matera Sud all’innesto con la ex 380. E l’ennesimo incidente stradale, con un decesso e due feriti, sono la conferma che siamo fermi a chiacchiere e annunci, come i vertici dell’Anas che ci sarebbero dovuti essere già a luglio 2022, tra Regione Basilicata e l’ing. Antonio Scalamandrè responsabile coordinamento progettazione dell’Anas, sul progetto definitivo di ammodernamento dell’arteria , per il quale si sono susseguite prese di posizione tra sindacati, assessora e consiglieri regionali. Ne avevamo parlato nell’agosto 2022 nel servizio https://giornalemio.it/cronaca/luglio-e-passato-e-lincontro-con-lanas-per-i-progetti-della-ss-7/ma siamo ancora a contare i morti, gli incidenti e le prese di posizione a vuoto. Eppure Matera, e ci riferiamo all’ex assessore comunale ai lavori pubblici Sante Lomurno, una proposta operativa l’aveva tirata fuori, credibile e fattibile. Ma è rimasta sulla carta. Perchè? Siamo abituati alla politica degli annunci e dell’inconcludenza e della miriade di comunicati e di ordini del giorno. Se ci sono posizioni omissive e di raggiro è bene che altri parti dello Stato facciano giustizia…

LA CRONACA DEI VIGILI DEL FUOCO

Un grave incidente automobilistico è avvenuto questa mattina sulla strada statale 7, al km 567,700 nei pressi della stazione di servizio AIR, prima dell’ingresso di Matera Sud.

Due le vetture coinvolte: una Fiat Panda grigia con a bordo un uomo di 55 anni e una donna di 50 anni di Acerenza, e una Mini Country bianca con a bordo un uomo di 60 anni di Pomarico.

Sul posto intorno alle ore 8.55 è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco di Matera in collaborazione con il 118, la Polizia Locale e la Polizia Stradale.

L’occupante della vettura Mini Country è illeso mentre l’uomo nella Fiat Panda è stato trasportato al nosocomio Madonna delle Grazie di Matera. Non si è salvata la donna di 50 anni della quale è stato constatato il decesso dal medico del 118.

La strada è momentaneamente aperta in un solo senso di marcia per garantire la viabilità.



L’INTERVENTO DEL CONSIGLIERE GIANFRANCO LOSIGNORE ( m5s) PRESIDENTE COMMISSIONE MOBILITA’

Ancora sangue sulle strade lucane. L’ultimo incidente, in ordine di tempo, si è verificato questa mattina a pochi chilometri dallo svincolo per Matera Sud ed è costato la vita a una 50enne di Acerenza.

Quella delle infrastrutture nella nostra regione è purtroppo una piaga ancora aperta, un problema che da decenni ci affligge e che necessita, quanto mai adesso, di soluzioni definitive.

È inaccettabile che si debba ancora morire per incidenti che potrebbero essere evitati se le nostre arterie rispondessero a criteri e standard adeguati. Senza parlare, poi, di quanto la mancanze di strade e collegamenti idonee ci penalizza a livello turistico – abbiamo mai pensato a quanta gente rinuncia a venire in Basilicata perché scoraggiata dalla scarsità di opportunità per raggiungerla?

Ricordiamoci che la SS 7 Matera-Macchia di Ferrandina rappresenta il tratto più trafficato dell’intera regione, ossia 15.000 passaggi giornalieri, pertanto essendo la carreggiata a sole due corsie nonchè a striscia continua per gran parte dei 30 chilometri e considerando tanti mezzi pesanti che ormai la attraversano sia venendo da Bari SS96 e 99 che da Candela SS 655 per proseguire (accorciando le distanze) in direzione Metaponto (SS 106) e Potenza/Salerno (SS 407). Nel 2022 in un incontro pubblico dovetti ribadire all’Ass. D. Merra che necessitava in modo prioritario la messa in sicurezza della SS 7 rispetto ad altri tratti lucani, poichè gli incidenti (in proporzione al traffico) aumentavano sempre più causando inevitabilmente feriti gravi nonchè vittime.

Auspichiamo che questa ennesima vittima e i feriti sulle nostre strade possano smuovere le coscienze e far prendere provvedimenti seri.

Consigliere Comunale M5S

Gianfranco Losignore (Presidente Commissione Mobilità Sostenibile e Sicurezza Stradale)



L’ENNESIMO INTERVENTO DI PINO GIORDANO SEGRETARIO UGL

“Più di un incidente al giorno nel 2023, comportamenti sbagliati, stanchezza nella guida, uso di telefonini mentre non si pensa a controllare la propria vettura, troppi i cantieri: in Basilicata le strade sono un bollettino di guerra. E’ stato un anno tragico il 2022 sul fronte degli incidenti stradali, nei sei mesi del 2023 và peggio, purtroppo molti di questi morti sono giovani. L’Unione europea si era posta come obiettivo il dimezzamento degli incidenti, ma la tendenza è assolutamente inversa”.

E’ quanto dichiara il Segretario Provinciale dell’Ugl Matera Pino Giordano per il quale, “registriamo che una donna di 50 anni di Acerenza (PZ) è morta e un uomo è rimasto ferito in un ennesimo incidente avvenuto oggi lungo la strada statale Appia, la SS7 al km 567, poco prima di Matera Sud, ingresso della Città, coinvolte due automobili, una Fiat Panda e una Mini Countryman guidata da un 60enne di Pomarico (MT), rimasto illeso. La donna deceduta era nella Panda, che era guidata da un uomo di 55 anni, rimasto ferito e trasportato dal 118 Basilicata soccorso all’ospedale Madonna delle Grazie della città dei Sassi. Un bollettino di guerra, perlopiù giovani, muoiono sulle strade di tutta la provincia di Matera. Numeri allarmanti che confermano il trend drammatico dello scorso anno sulle strade urbane, provinciali e statali della provincia dove, si continua a morire. Come Ugl Matera, essendo in piena estate e con il flusso automobilistico in aumento a dismisura con i vacanzieri, siamo favorevoli affinché con tutte le Istituzioni si faccia una campagna straordinaria di informazione, riservata a tutti gli automobilisti e a una attività capillare, certosina di monitoraggio su tutti i rischi derivanti da chi si mette alla guida, per contrastare l’aumento degli incidenti stradali. Per aggredire efficacemente il fenomeno, è necessario un impegno corale di tutta la comunità, per incidere sulle cause principali che restano, da un lato, i comportamenti errati di guida in primis l’uso improprio del telefonino, guida distratta e velocità elevata su tutti e, dall’altro, – conclude Giordano – la condizione delle infrastrutture che vanno a parere dell’Ugl, assolutamente monitorate e riviste”.

