Una foto festosa, rassicurante e ”inclusiva”, che conferma la scelta del buon senso di essere ospitali e inclusivi come ripete spesso l’imprenditore Nicola Benedetto, che ha posato con lo staff per una foto ricordo l’arrivo di una comitiva di turisti cinesi provenienti da Taiwan.

Giornata di sole con le bandiere dei due Paesi davanti al Luxury Hotel ”Palazzo Gattini”.

Sono in 14 e felici di essere nella Città dei Sassi nell’ambito del ” Big Four” che li sta portando, dopo aver visitato le famose città d’arte come Firenze, Roma, Venezia anche altre località del Mezzogiorno : dalla costiera amalfitana alla Puglia a Matera fino a Taormina. Il tutto in 20 giorni.

” La giusta accoglienza e dedizione supera ogni ostacolo- è riportato sul sito del Gattini. La continuità di Matera 2019 dipende solo dai materani”.

E, aggiungiamo, da un quadro meno allarmistico che sta penalizzando il sistema Paese, visti i comportamenti- e non certo disinteressati- di quanti competono con noi sui mercati turistici.