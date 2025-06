Altro che tutto va bene, la Caritas documenta che la povertà cresce in Italia e in Basilicata

Altro che la narrazione enfatica della propaganda del governo. Come sempre la realtà si incarica di smentire quel “tutto va bene“, quel petulante “va meglio di quando non c’eravamo noi“. Lo aveva già fatto l’ISTAT e ieri lo ha confermato il Rapporto 2025 della Caritas Italiana da cui si evince che in Italia vivono in povertà assoluta 5 milioni e 694 mila persone, pari al 9,7% della popolazione. Che racconta di un Paese in cui oltre 2,2 milioni di famiglie non riescono a sostenere una vita dignitosa e in cui il numero di persone che si sono rivolte ai centri d’ascolto è cresciuto del 63%. Una fotografia che -come dicevamo- stride con i toni trionfalistici dal governo sulla situazione economica italiana. La realtà è che l’Italia è il settimo Paese europeo per incidenza di persone a rischio povertà o esclusione sociale (23,1%), in aumento rispetto al 2023 (peggio fanno solo Bulgaria, Romania, Grecia, Spagna, Lettonia e Lituania). In Basilicata nel 2024, i punti di ascolto della Caritas (che sono aumentati da 44 a 50) hanno incontrato più di 2mila e 500 persone (quasi 500 in più rispetto all’anno precedente). E le famiglie assistite sono 6,5 ogni mille nuclei resident, molte delle quali in condizioni di povertà cronica. Sempre in Basilicata: una persona su tre è seguita dalla Caritas da almeno cinque anni, mentre i nuovi poveri sono il 30 per cento; quattro assistititi su cinque hanno figli, tre su cinque sono di nazionalità italiana. Uno su cinque, anche se ha un lavoro, chiede aiuto alle parrocchie. Insomma, lavorare non è più una garanzia, ha smesso di rappresentare una protezione efficace contro la povertà. Questo perchè il 21% dei lavoratori italiani ha un reddito troppo basso per vivere in modo adeguato e il 16,5% degli operai è in condizione di povertà assoluta. Tra i 35-54enni la percentuale dei working poor, cioè di coloro che lavorano ma sono indigenti, supera addirittura il 30% a causa di stipendi molto bassi. Dal 2008 al 2024, i salari reali in Italia hanno perso l’8,7% del potere d’acquisto e questo rappresenta il peggior dato tra i Paesi del G20. Tra il 2019 e il 2024 le retribuzioni reali si sono ridotte del 4,4%, mentre il caro vita ha inciso pesantemente sulle spese quotidiane nonostante il rallentamento dell’inflazione. Il dramma colpisce anche gli anziani: se nel 2015 gli over 65 accolti dalla Caritas erano solo il 7,7%, oggi rappresentano il 14,3% (il 24,3% tra gli italiani).Tra le conseguenze più gravi della povertà dilagante, c’è la rinuncia sanitaria e il disagio abitativo. Nel primo caso parliamo di circa 6 milioni di italiani che hanno rinunciato a prestazioni sanitarie essenziali per costi o attese eccessive. Nel secondo, di quasi il 23% di persone che attualmente vivono una condizione di grave esclusione abitativa (ovvero si ritrovano senza casa, in dimore inadeguate e insicure, senza tetto o alla meglio, ospiti nei dormitori). Questi non solo solo numeri ma persone impoverite e che soffrono per questo. Numeri che smontano il racconto di un’Italia che è tornata a crescere e in cui le cose vanno a gonfie vele, addirittura con un aumento “del lavoro di qualità“. Tutta polvere per nascondere dati drammatici come questi.

Mega (Cgil Basilicata): “Senza lavoro di qualità non c’è futuro. È questo il messaggio che emerge dal rapporto Caritas sulla povertà in Basilicata. Bisogna intervenire sulle politiche del lavoro e sul welfare, con attenzione ai più piccoli che secondo il rapporto sono particolarmente a rischio”.

“Senza lavoro e senza lavoro di qualità non c’è futuro. È in sostanza questo il messaggio che emerge dal rapporto Caritas presentato ieri a Roma e che vede la Basilicata distinguersi per una cosiddetta povertà cronica, cioè di interi nuclei familiari in uno stato di povertà da almeno quattro anni, tutt’al più con figli, con un’occupazione mal retribuita e con un rapporto di lavoro discontinuo”. Lo afferma il segretario generale della Cgil Basilicata, Fernando Mega, che sottolinea come “in Basilicata bassi salari, precarietà ed elevato indice di povertà sono una bomba sociale. Bisogna intervenire subito, perché se non creiamo posti di lavoro di qualità la Basilicata sarà condannata a un inesorabile declino. Bisogna invertire la rotta adesso. Anche gli ultimi dati su salari e povertà elaborati dall’Istat sono allarmanti per tutto il Mezzogiorno e in particolare per la nostra regione, dove la crisi industriale e del settore automotive sta dando il colpo di grazia a un territorio già pesantemente segnato dal calo demografico e dall’emigrazione giovanile. Per quanto riguarda la povertà, già l’Istat aveva confermato in Basilicata un dato al di sopra della media nazionale, con il 23,6% di lucani a rischio povertà nel 2024 e il 9% di individui che vivono in famiglia a bassa intensità lavorativa (lavorano meno di un quinto del tempo). Un dato drammatico, attestato oggi anche dalla Caritas, che ha un contatto diretto con le persone che in Italia chiedono assistenza. Un dato per di più a nostro avviso sottostimato, come già abbiamo avuto modo di denunciare, perché la percentuale non comprende l’elevatissimo dato dei neet, cioè di chi nè studia nè ha una occupazione nè la cerca, che in Basilicata ha ancora cifre importanti. Se pensiamo che la retribuzione annus lorda di un lucano è in media di 27.232 euro contro i 31.856 euro della media nazionale, con un divario di 4.624 euro (- 14,5%), registrando salari più bassi in assoluto secondo i dati Istat, è evidente che è sul lavoro che bisogna intervenire e sul welfare, del tutto assente nelle politiche nazionali e regionali e del tutto inadeguato nel dare risposte ai bisogni dei cittadini e delle cittadine, soprattutto i più piccoli, che dal rapporto risultano particolarmente a rischio in Basilicata“.

Rapporto Caritas, Cavallo (Cisl): «Rafforzare la contrattazione per alzare i salari e contrastare il lavoro povero»

“Potenza, 17 giugno 2025 – «Il grido d’allarme lanciato dalla Caritas è l’ennesima conferma di una realtà che ormai non può più essere ignorata: oggi anche chi lavora rischia di restare intrappolato nella povertà. È un segnale inequivocabile di quanto la questione salariale sia diventata una vera e propria emergenza sociale». Questo il commento del segretario generale della Cisl Basilicata Vincenzo Cavallo ai dati diffusi dalla Caritas. «Essere occupati oggi – aggiunge il sindacalista — purtroppo non rende esenti dal rischio di scivolare nella povertà perché i salari sono fermi da troppo tempo, compressi da anni di stagnazione contrattuale e da un sistema economico che ha smesso di ridistribuire ricchezza in modo equo». «Come Cisl ribadiamo che la via maestra per ridare dignità al lavoro è sbloccare i rinnovi dei contratti e rilanciare la contrattazione collettiva, soprattutto a livello decentrato. È inaccettabile – lamenta Cavallo – che mentre i prezzi continuano a salire e le ricorrenti crisi geopolitiche rischiano dí destabilizzare ulteriormente l’economia mondiale, migliaia di lavoratori sono ancora in attesa di un contratto. Occorre agire subito per riconoscere aumentare salariali adeguati, valorizzare le competenze e sostenere il potere d’acquisto delle famiglie adoperando in modo opportuno la leva fiscale». «Di fronte al dilagare del disagio sociale, non servono misure-tampone, né scorciatoie legislative che ingabbiano la dialettica sociale, ma una strategia strutturale che metta al centro il ruolo della contrattazione per un lavoro stabile, sicuro e giustamente retribuito. La politica e le imprese devono assumersi la responsabilità di costruire insieme al sindacato un nuovo patto sociale per i salari e per la coesione sociale. Non possiamo permettere che il lavoro perda il suo valore: senza giustizia retributiva, non c’è futuro per il Mezzogiorno, né per il Paese».