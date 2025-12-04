Altro che scuole chiuse a Matera. Notizia falsa

A confermarcelo il sindaco Antonio Nicoletti.E’ un falso (una fake news in inglese) quel manifestino che ha girato sul web tra chat e social sulla ”Chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per oggi 4 dicembre” a causa dell’allerta meteo arancione diramata (ieri) dalla Protezione civile”. Naturalmente, per deontologia professionale, abbiamo verificato dopo essere stati subissati di messaggi e telefonate. A genitori, ragazzi e docenti il consiglio è sempre lo stesso: fidatevi della ufficialità. Non fatevi ingannare da messaggi realizzati con goliardia o ricorrendo all’intelligenza artificiale e che magari nascondono qualche errore…come il logo di Matera che è quello del Bue, il Bos Lassus, in questo caso si tratta di altro comune e di quel colore blu che non è l’azzurro cielo del labaro della Città di Matera. Quanto all’allerta meteo c’è e muovetevi con cautela, portando con voi l’ombrello. E questo è buon senso.

E cercando cercando è venuto fuori il percorso del falso avviso. Quello originale, vero, è sulla pagina facebook https://www.facebook.com/citta.di.pisticci/?locale=it_IT del Comune di Pisticci al quale si è ispirato chi ha realizzato quello falso per Matera, ma dimenticando di modificare il logo…

