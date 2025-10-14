Altro che Pace…il genocidio di Gaza ha lasciato una scia di sangue

E mentre a Sharm el Sheik (Egitto) hanno posato i volti sorridenti e ipocriti di personaggi guerrafondai e servili immortalati nella foto di gruppo, dopo la firma di accordi che hanno messo fine al momento alla ”guerra” tra Israele e Hamas che ha seminato morte e distruzione sulla popolazione civile, costretta alla fame e a non potersi curarsi, perché giornalisti e ospedali sono stati tra i bersagli prioritari delle forze armate israeliane, non si può dimenticare la situazione sanitaria davvero tragica a Gaza. Se ne parlerà sabato 18 ottobre, alle 17.00, a Matera, presso l’auditorium dell’ospedale Madonna delle Grazie nel corso di incontro sul tema ” La striscia di Gaza. Una catastrofe sanitaria e umana”, su iniziativa del Comitato per la pace,di Rete#digiunogaza Basilicata, degli Ordini dei medici e odontoiatri, delle professioni infermieristiche, dei fisioterapisti, delle ostetriche e degli psicologi di Matera.



I lavori, introdotti dalla dottoressa Marina Rizzi e dal presidente dell’Ordine dei medici e odontoiatri (Omceo) della Provincia di Matera Francesco Dimona, prevedono gli interventi del dottor Pino Annunziata, consulente dell’Organizzazione mondiale della Sanità, dal dottor Hisham Hamad anestesista rianimatore all’Ospedale Madonna delle Grazia” che si soffermerà su ”Una voce tra Nazareth e Matera”. Laggiù, in Medio Oriente, dall’altra parte del Mediterraneo servivano e servono aiuti sanitari e umanitari per sanare le tante ferite e lasciate dai bombardamenti. Molti medici, infermieri e personali umanitari sono morti e hanno operato fino all’ultimo per curare o salvare vite di bambini, adulti. Ricordiamo la voce della piccola Hind Rajab morta, dopo ore di inutili attesa, che l’esercito israeliano autorizzasse una ambulanza della mezzaluna rossa a raggiungerla. Episodio dal quale è stato tratto un film https://giornalemio.it/cinema/a-matera-domani-proiezione-del-film-la-voce-di-hind-rajab-leone-dargento-a-venezia/. Una delle tante morti sulla coscienza dei Paesi civili, allineati e coperti sul silenzio a Gaza, Europa e Italia compresi che hanno fatto ben poco per arrestare quella emorragia di lutti e di sangue.

