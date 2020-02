•Sembra che il tempo non sia passato e che ci si dimentichi del trattamento discriminatorio ricevuto dagli emigranti italiani all’estero, costretti a stare ai margini della società, a sentirsi rifiutare la locazione di una alloggio pur avendo la possibilità di pagare e ad essere bollati come “delinquenti o mafiosi’’ con la consueta generalizzazione di maniera. E così a Matera, ma non è una scoperta, che ha cucinato in tutte le salse la cultura dell’inclusione durante l’anno europeo da capitale europea della cultura, tra convegni, progetti ed eventi, si preferisce non fittare ad extracomunitari, disabili e via elencando. A parlarcene con alcuni episodi constatati sul campo Franco Lasala, che nella vita svolge l’attività di agente immobiliare. E conclude, tra vari interrogativi, con un ‘’mi si accappona la pelle’’ quando la gente si comporta in un certo modo. Eppure la necessità di cedere in locazione è diventata una necessità dopo l’anno esemplare appena trascorso, con molti immobili privati utilizzati con funzioni turistiche e ora alle prese con la inevitabile contrazione dei flussi, legati all’onda lunga di Matera 2019.

La Città è un po’ razzista ed è indifferente?

(Direi proprio di si)

Vi racconto alcuni episodi (sgradevoli) – nella veste di agente immobiliare – verificatisi nella nostra Città:

1) Ricevo incarico x fittare locale commerciale centro Città: un imprenditore cinese è interessato, ma attendo risposta dalla proprietaria: “No ai cinesi è questione di pelle”. Da premettere che la sig.ra proprietaria è commerciante da 2 generazioni;

2) Lo scorso anno un “alto rappresentante delle Istituzioni”: mi dà incarico per fittare appartamento zona nord: iniziano i contatti e le visite (tutti extra-comunitari con regolare busta paga), ma. il proprietario mette “ il veto”.. sai Franco i condomini…bla.. bla….

3) Dulcis in fundo la scorsa settimana ricevo incarico da un “professionista” per fittare appartamento nuova costruzione ecc.

Tra le persone referenziate “mi sta a cuore un signore diversamente abile” con doppia pensione pari a € 1.800 mensili, persona distinta, perbene, non trova nessun ostacolo per l’accesso (sia esterno che interno), ideale.

Risposta del proprietario: Franco potrei avere “problemi”…, sono sbottato: il problema è del signore non tuo gli rispondo a muso duro. Gli ho consegnato le chiavi e l’ho mandato al diavolo. Che schifo, che mondo di cacchio, l’indifferenza regna sovrana, la sensibilità, e il buonismo per modo di dire sta sotto il tacco delle scarpe.

Non dimentichiamoci com’erano trattati i meridionali: a) a New York in quarantena in un isolotto, b) in Svizzera.. nelle baracche alle estreme periferie delle città; c) in Belgio (patto scellerato fra lo Stato italiano e Bruxelles) “baratto” in cambio del carbone per l’Italia a costo politico, e mano d’opera italiana nelle miniere. Risultato: “Oltre cento morti italiane per il crollo della miniera di carbone a Marcinelle”.

Questo è il popolo, “quando la cosiddetta società civile, professionale e istituzionale” si comporta cosi! ..MI SI ACCAPPONA LA PELLE.

Franco Lasala