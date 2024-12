Altrimedia Edizioni alla fiera Più Libri Più Liberi a Roma dal 4 all’8 dicembre

La casa editrice materana Altrimedia Edizioni sarà presente anche quest’anno a Roma alla Fiera della Piccola e Media Editoria Più Libri Più Liberi dal 4 all’8 Dicembre.In occasione della ventitreesima edizione di Più Libri Più Liberi, che si svolgerà al Roma Convention Center – La Nuvola dell’Eur, sono previsti sabato 7 dicembre nello stand P28 del Consiglio Regionale della Basilicata Piano Forum i firmacopie con alcune delle Autrici di Dietro il dipinto. Le narratrici delle tavole, l’antologia curata dalla scrittrice Silvia Montemurro, e Si fa presto a dire domani, la raccolta di racconti di Adele Paolicelli. Dalle 12.30 alle 15 appuntamento con Cinzia Giorgio, Lucia Massaglia e Michela Scomazzon Galdi, tre delle undici Autrici di Dietro il dipinto. Alla base di questa antologia c’è un intento ben preciso: la sorellanza di penna. Ognuna delle scrittrici, infatti, si è aperta mettendo parte della propria vita insieme a quella della donna dipinta in un quadro in una fusione di esperienze personali e ispirazioni artistiche. Ogni racconto è un ponte tra passato e presente, tra la donna dipinta e la donna che scrive, tra l’arte e la vita.

“Scrivere di sé attraverso l’arte è un atto di coraggio e vulnerabilità, ma anche di grande potenza creativa. Ogni pennellata sulla tela diventa una parola sulla pagina, ogni sguardo catturato un’emozione descritta”, spiega la curatrice Montemurro.

Adele Paolicelli accoglierà il pubblico dalle 16 alle 18. Quelli del suo Si fa presto a dire domani sono racconti che suscitano emozioni, storie in grado di portare dal riso al pianto, trame in apparenza lontane dalla nostra quotidianità ma che in realtà sono più vicine di quanto pensiamo. Le storie di Adele “hanno la densità delle cose vere, – spiega l’Editore nella prefazione – di una realtà che colpisce per spessore e capacità d’impatto. Adele fa la mediatrice culturale, si occupa di “accoglienzaˮ (termine se possibile ancora più provocatorio), cercando di rendere più agevole il processo d’integrazione dei mi­granti che sbarcano sulle nostre coste dopo migliaia di chilometri di viaggi e sofferenze. Per loro, il passato ha avuto talvolta i contorni della tragedia, ma il domani è spesso ancora una scommessa. Di qui il titolo della raccolta.”

Più libri più liberi è la Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria, promossa e organizzata dall’Associazione Italiana Editori ed è la prima fiera italiana dedicata esclusivamente all’editoria indipendente dove ogni anno circa 500 editori, provenienti da tutta Italia, presentano al pubblico le novità ed il proprio catalogo. Cinque giorni e oltre 650 eventi in cui incontrare gli autori, assistere a reading e performance musicali, ascoltare dibattiti sulle tematiche di settore.